Cofepris alerta por leche para bebé adulterada: estos son los lotes y así puedes identificarla 

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Cofepris alerta por leche para bebé adulterada. Foto: Shutterstock

Cofepris alertó por la comercialización de fórmula para lactantes adulterada de la marca Frisolac GOLD Comfort Multio, estas son las características y lotes que debes revisar antes de comprarla o utilizarla.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la adulteración de la fórmula para lactantes Frisolac GOLD Comfort Multio, destinada a bebés con necesidades especiales de nutrición y que contiene proteína parcialmente hidrolizada, prebióticos y probióticos.

El producto señalado corresponde a la presentación en lata de 800 gramos en polvo, la alerta fue emitida después de que Laboratorios Pisa, empresa importadora y distribuidora, notificara irregularidades en determinados lotes.

¿Qué lotes de Frisolac están adulterados?

Cofepris identificó tres números de lote con anomalías:

Lote Fecha de caducidad ¿Qué anomalía presenta? D0SJJ 06/10/2026 Los datos variables no son reconocidos por el fabricante FrieslandCampina y no corresponden a un lote comercializado por Laboratorios Pisa. Además, aparece el dato A-47486, correspondiente a un registro sanitario no vigente en Guatemala. ID97ST6 24/11/2026 La fecha de caducidad tiene la leyenda “EXPO. DATE”. 4345D6Z 16/12/2026 La fecha de caducidad indica una duración de 30 meses, aunque la asignada al producto es de 24 meses. Además, el lote no fue identificado en el sistema SAP de FrieslandCampina.

Estas características fueron señaladas por Cofepris con base en el análisis técnico documental de la información proporcionada por Laboratorios Pisa.

¿Cómo saber si la leche para bebé es falsa o adulterada?

Además de revisar si el número de lote aparece entre los señalados por Cofepris, la autoridad sanitaria recomienda prestar atención al estado del producto antes de comprarlo.

Revisa el número de lote y la caducidad

El número de lote y la fecha de caducidad deben estar visibles, vigentes y sin señales de alteración. Si alguno presenta modificaciones, tachaduras o datos que parezcan manipulados, evita adquirir el producto.

Verifica que la lata no esté manipulada

Cofepris recomienda comprobar que el empaque no presente signos de manipulación antes de comprar o utilizar la fórmula.

Desconfía de precios demasiado bajos

La alerta también pone especial atención en productos adquiridos mediante plataformas de venta, sitios web y redes sociales. Un precio exageradamente menor al establecido en el mercado puede ser una señal de alerta.

¿Por qué es un riesgo para los bebés?

Cofepris advierte que la comercialización de productos adulterados representa un riesgo para la salud porque se desconocen las condiciones en las que fueron almacenados y si estuvieron expuestos a factores como temperatura o clima, por lo que no puede garantizarse su seguridad y calidad.

La autoridad sanitaria recomienda no adquirir ni utilizar el Frisolac GOLD Comfort Multio de 800 gramos cuando corresponda a alguno de los lotes y anomalías señalados en la alerta.

¿Qué hacer si tu bebé consumió esta fórmula?

Si el lactante utilizó alguno de los productos correspondientes a los lotes señalados, Cofepris recomienda estar atento a cualquier síntoma que presente y, de ser necesario, acudir con un profesional de la salud para que realice la valoración correspondiente y determine las indicaciones y el tratamiento que se requiera.

Para cualquier fórmula infantil, también es importante seguir las instrucciones de preparación y uso bajo condiciones higiénicas, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud del lactante.

¿Dónde denunciar si venden este producto?

Si encuentras a la venta el Frisolac GOLD Comfort Multio de 800 gramos con alguno de los lotes y anomalías señalados, Cofepris recomienda no comprarlo ni utilizarlo y presentar una denuncia sanitaria ante la autoridad.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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