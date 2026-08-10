Salsa, guacamole y todos los productos retirados por riesgo de salmonela en Estados Unidos: ¿cuál es la situación en México?

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Productos retirados por riesgo de salmonela Foto: Shutterstock

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informó sobreun brote de salmonela a principios de agosto, el cual fue vinculado a los jalapeños procedentes de Sinaloa, distribuidos por Coast Citrus Distributors.

Ante esta situación, la empresa Taylor Fresh Foods decidió retirar varios productos del mercado estadounidense, esto como medida ante la notificación de Coast Citrus Distributors sobre el retiro voluntario de jalapeños frescos.

¿Qué productos fueron retirados del mercado?

La FDA y el CDC se encuentran investigando un brote multiestatal de infecciones por Salmonella vinculado a jalapeños frescos distribuidos por Coast Citrus Distributors.

En las investigaciones se ha señalado a un productor de Sinaloa, México, que abastece a Coast Citrus Distributors como la fuente posible del brote.

A raíz de esta situación y tras el retiro de los jalapeños frescos por parte de Coast Citrus Distributors, Taylor Fresh Foods decidió retirar diversos productos del mercado que contienen jalapeños en su preparación.

Los productos retirados son:

Jalapeños picados 3.75 oz: Nueva York

Burrito de arroz y frijoles de 354 g (12.5 oz): Massachusetts, Maine, Nuevo Hampshire, Nueva York, Vermont

Sándwich de rosbif picante PS 8.53 oz: Alabama, Arkansas, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee, Texas

Dip picante de queso Jarlsberg 283 g: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Míchigan, Misuri, Nebraska, Ohio, Texas, Virginia Occidental

Dip de queso pimiento picante 283 g: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Míchigan, Misuri, Nebraska, Ohio, Texas, Virginia Occidental

Salsa Pico de Gallo 7 oz: Massachusetts, Maine, Nueva York

Salsa para tacos 20 oz: Florida, Ohio, Texas

Mango Pico de Gallo 11 oz: Ohio, Texas

Guacamole picante 368 g: Ohio, Texas

Pico de Gallo 16 oz: Texas

Guacamole auténtico de 368 ml (13 oz): Texas

Camarones para ensalada estilo fiesta 315 g: Texas

Pico de Gallo Suave 283 g: Florida, Illinois, Luisiana, Minnesota, Nebraska, Oklahoma, Texas, Wisconsin

Salsa Fresca Mediana 340 g: Illinois, Texas

Pico de Gallo Suave 283 g: Illinois, Texas

Pico de Gallo Picante 283 g: Illinois, Texas

Salsa Roja Mediana 340 g: Illinois, Texas

Salsa suave de piña y mango 283 g: Illinois, Texas

Asimismo, se han retirado productos de polvo verde de la marca Food to Live después de que una muestra de la mezcla de superalimentos orgánicos Food To Live dio positivo a Salmonela.

Cabe señalar que este brote es independiente del señalado a los jalapeños de Coast Citrus Distributors, pues las autoridades no saben el origen de la contaminación en este caso.

¿Cuál es la situación en México?

Tras las alertas emitidas por las autoridades de Estados Unidos, la Cofepris informó que a partir del 5 de agosto se visitó la unidad de empaque señalada, ubicada en el estado de Nuevo León.

Con esto, las autoridades mexicanas tomaron muestras de productos con las que determinarán E. coli y Salmonella spp.

Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con la información proporcionada por la FDA, realiza acciones de verificación de unidades certificadas en el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).

La propia Cofepris informó que, una vez que se tengan los resultados de laboratorio, estos se darán a conocer al público.

Síntomas y riesgos de la Salmonela

De acuerdo con datos de la Clínica Mayo, la salmonelosis es una infección bacteriana del sistema digestivo que se contrae al consumir agua o alimentos contaminados.

Los síntomas son:

Diarrea (en ocasiones con heces sanguinolentas)

Dolores o cólicos abdominales

Fiebre y escalofríos

Náuseas y vómitos

Dolor de cabeza

La mayoría de las personas con un sistema inmunológico sano logran restablecerse sin necesidad de intervenciones médicas específicas. Sin embargo, la pérdida continua de líquidos por la diarrea representa un riesgo alto de deshidratación grave, complicación que requiere valoración médica inmediata.

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