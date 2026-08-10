Donald Trump va contra las vacunas en plena epidemia de sarampión; ya no serán recomendadas para todos los niños

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La medida de Trump recomienda separar las vacunas. Foto: AFP | Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que pide espaciar la administración de vacunas a los niños, en momentos en que millones de menores regresan a las aulas tras las vacaciones de verano y el país enfrenta su peor epidemia de sarampión en 35 años.

La medida también recomienda separar las vacunas contra el sarampión, la rubéola y las paperas, en lugar de administrarlas en una sola inyección, además de sugerir que la vacuna contra la hepatitis B se aplique hasta la adolescencia.

Trump menciona supuesto vínculo entre vacunas y autismo

Durante la presentación de la orden ejecutiva, Trump mencionó en varias ocasiones un supuesto vínculo entre las vacunas y el autismo, pese a la falta de evidencia científica al respecto.

“Hace décadas, los niños recibían solo una pequeña fracción de las vacunas que se exigen hoy”, dijo Trump.

“En aquella época la gente tenía mucha mejor salud y, por supuesto, la elevada tasa de autismo que vemos hoy no existía”, agregó.

Sin embargo, el mandatario reconoció que no sabía qué causa el autismo.

La política de la administración estadounidense ocurre mientras el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., conocido por su oposición a las vacunas, impulsa desde su nombramiento una amplia revisión de las inmunizaciones, incluidas algunas utilizadas desde hace décadas.

Pediatras cuestionan la propuesta de separar vacunas

Durante una conferencia telefónica con periodistas, Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), estimó que haría falta más de una década para desarrollar vacunas separadas homologadas en Estados Unidos.

“Recomendamos seguir administrando a los niños una vacuna cuya seguridad está respaldada por décadas de datos”, añadió Aaron M. Milstone, de la AAP.

La orden ejecutiva también ha generado cuestionamientos debido a que las recomendaciones se plantean en un momento en que Estados Unidos enfrenta su peor epidemia de sarampión en 35 años.

La orden de Trump sería una recomendación

El gobierno federal de Estados Unidos no tiene autoridad para tomar directamente decisiones en materia de vacunas. Los estados tienen la facultad de exigirlas a los estudiantes que quieran asistir a la escuela.

Por ello, la medida firmada por Trump es más una recomendación que una orden para modificar los requisitos de vacunación escolar.

Además de someter a revisión las inmunizaciones, el secretario de Salud ha modificado el calendario de vacunas pediátricas y ha recortado fondos para el desarrollo de nuevas vacunas.

Estas decisiones han sido duramente criticadas por la comunidad médica y científica.

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