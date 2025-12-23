Buscan voluntarios para estudio de diabetes y su relación con el hígado graso; ve detalles

Buscan voluntarios con diabetes tipo 2 para estudio sobre hígado graso en México
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán invita a quienes estén interesados a participar en un estudio de investigación sobre diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad hepática no alcohólica.
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo del estudio es conocer las características clínicas, demográficas y metabólicas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y su relación con la presencia y evolución de la enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica.
¿Cuáles son los requisitos?
El estudio está dirigido a personas que padecen diabetes tipo 2, así como a trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el público en general.
Los requisitos son:
- Edad entre 18 y 65 años
- Contar con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2
Asimismo, los candidatos no deben contar con los siguientes diagnósticos:
- Embarazo
- Diagnóstico de otros tipos de diabetes
- Enfermedad hepática previa diferente a hígado graso como hepatitis viral, hepatitis autoinmune, colongitis biliar primaria, enfermedad de Wilson, deficiencia alfa-1 antitripsina
- Serología positiva para virus de hepatitis B, C, o D
- Antecedente de trasplante hepático
- Cáncer activo
- Insuficiencia cardiaca
- Uso de fármacos esteatogénicos
- Presencia de marcapasos, desfibrilador, u otro dispositivo activo que impida realizar FibroScan
El protocolo está aprobado por el Comité de Ética y de Investigación, destacó el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
- Para mayores informes se puede contactar al doctor Iván Pérez Díaz al 5515039214.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.