Buscan voluntarios con diabetes tipo 2 para estudio sobre hígado graso en México

| 18:14 | Oscar Gómez Cruz | UnoTV
Buscan voluntarios para estudio de diabetes y su relación con el hígado graso; ve detalles
Conoce los detalles de la investigación. Foto: Getty Images

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán invita a quienes estén interesados a participar en un estudio de investigación sobre diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad hepática no alcohólica.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo del estudio es conocer las características clínicas, demográficas y metabólicas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y su relación con la presencia y evolución de la enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica.

¿Cuáles son los requisitos?

El estudio está dirigido a personas que padecen diabetes tipo 2, así como a trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el público en general.

Los requisitos son:

  • Edad entre 18 y 65 años
  • Contar con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2

Asimismo, los candidatos no deben contar con los siguientes diagnósticos:

  • Embarazo
  • Diagnóstico de otros tipos de diabetes
  • Enfermedad hepática previa diferente a hígado graso como hepatitis viral, hepatitis autoinmune, colongitis biliar primaria, enfermedad de Wilson, deficiencia alfa-1 antitripsina
  • Serología positiva para virus de hepatitis B, C, o D
  • Antecedente de trasplante hepático
  • Cáncer activo
  • Insuficiencia cardiaca
  • Uso de fármacos esteatogénicos
  • Presencia de marcapasos, desfibrilador, u otro dispositivo activo que impida realizar FibroScan

El protocolo está aprobado por el Comité de Ética y de Investigación, destacó el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

  • Para mayores informes se puede contactar al doctor Iván Pérez Díaz al 5515039214.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Te recomendamos:

IEPS a gasolinas y diésel subirá 3.79% en 2026; así ha aumentado el impuesto al combustible desde 2019

Nacional

IEPS a gasolinas y diésel subirá 3.79% en 2026; así ha aumentado el impuesto al combustible desde 2019

Spotify desactiva cuentas tras copia masiva de canciones y metadatos

Ciencia y Tecnología

Spotify desactiva cuentas tras copia masiva de canciones y metadatos

Antes de subir al avión, revisa lo que sí puedes llevar en cabina y lo que debes documentar

Turismo

Antes de subir al avión, revisa lo que sí puedes llevar en cabina y lo que debes documentar

Jake Paul presume jet lleno de dinero tras sufrir doble fractura de mandíbula en pelea contra Anthony Joshua

Deportes

Jake Paul presume jet lleno de dinero tras sufrir doble fractura de mandíbula en pelea contra Anthony Joshua

Etiquetas: