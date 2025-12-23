Buscan voluntarios para estudio de diabetes y su relación con el hígado graso; ve detalles

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán invita a quienes estén interesados a participar en un estudio de investigación sobre diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad hepática no alcohólica.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo del estudio es conocer las características clínicas, demográficas y metabólicas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y su relación con la presencia y evolución de la enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica.

¿Cuáles son los requisitos?

El estudio está dirigido a personas que padecen diabetes tipo 2, así como a trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el público en general.

Los requisitos son:

Edad entre 18 y 65 años

Contar con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2

Asimismo, los candidatos no deben contar con los siguientes diagnósticos:

Embarazo

Diagnóstico de otros tipos de diabetes

Enfermedad hepática previa diferente a hígado graso como hepatitis viral, hepatitis autoinmune, colongitis biliar primaria, enfermedad de Wilson, deficiencia alfa-1 antitripsina

Serología positiva para virus de hepatitis B, C, o D

Antecedente de trasplante hepático

Cáncer activo

Insuficiencia cardiaca

Uso de fármacos esteatogénicos

Presencia de marcapasos, desfibrilador, u otro dispositivo activo que impida realizar FibroScan

El protocolo está aprobado por el Comité de Ética y de Investigación, destacó el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Para mayores informes se puede contactar al doctor Iván Pérez Díaz al 5515039214.

