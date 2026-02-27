Riñón, el órgano más solicitado para trasplante en México; diabetes y presión alta disparan los casos

GENERANDO AUDIO...

En algunos casos se requiere un segundo trasplante. Foto: Getty Images

El riñón se ha convertido en el órgano más solicitado para trasplante, de las 18 mil 626 personas que se encuentran en lista de espera a nivel nacional, 16 mil 208 requieren una operación renal, que representa la gran mayoría de los casos registrados.

Especialistas explican que el aumento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad ha provocado que cada vez más personas desarrollen insuficiencia renal, incluso a edades más tempranas.

¿Por qué el riñón es el órgano más solicitado para trasplante?

El doctor Julio César Arriaga García Rendón, nefrólogo del Centro Médico ABC, explicó que la enfermedad renal ha crecido de forma importante en los últimos años debido a los padecimientos crónicos como la diabetes e hipertensión.

“Hoy en día, la enfermedad ha ido creciendo en una proporción mayor… es muy importante aclarar que así como hay enfermedades propias del riñón, el incremento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad influyen negativamente”. Dr. Julio César Arriaga García Rendón, nefrólogo del Centro Médico ABC

De acuerdo con el especialista, el estilo de vida, sedentario y con una mala alimentación que se maneja actualmente, donde predominan este tipo de enfermedades crónicas, ha hecho que incluso personas jóvenes lleguen a desarrollar uno de estos padecimientos y más tarde requieran una donación de este órgano.

Este mismo estilo de vida y enfermedades crónicas puede causar que algunas personas necesiten un segundo trasplante de riñón, pues un injerto no está exento de adquirir una nueva afectación, según Arriaga García Rendón.

¿Por qué hay personas que requieren un segundo trasplante de riñón?

Tal como comentó el doctor Arriaga García Rendón, las enfermedades crónicas y el estilo de vida pueden ocasionar que un paciente necesite un segundo trasplante. Aunado a ello, de acuerdo con el doctor Luis Navarro, también del Centro Médico ABC, un riñón trasplantado sano puede funcionar entre 5 y 10 años sin necesidad de hemodiálisis; después de este periodo, puede requerir tratamiento médico o una segunda intervención.

Existen casos que superan los 20 años sin hemodiálisis, según el especialista del Centro Médico ABC.

“Estoy en busca de un segundo riñón”: Fernando Romero tendrá un nuevo trasplante renal

Fernando Romero forma parte de estos casos donde se requiere una segunda intervención. A 21 años de su primer trasplante, debido al paso de tiempo y presión alta, hoy se encuentra de nuevo esperando una fecha para recibir un segundo riñón.

“Me detectaron la enfermedad a los 30 años, yo me suponía una persona muy sana, pero comencé con una alergia, el doctor detectó que tenía la presión alta… de ahí, me dijo que tenía insuficiencia renal, que tenía que atenderlo, si no me moría. Me operan en 2005, viví una vida normal sana 18 años, salvo que tenía que tomar medicamentos. En 2023, presentó rechazo mi injerto, se taparon unas arterias, tuve que volver a hemodiálisis. Estoy en busca de un segundo trasplante”. Fernando Romero, paciente con trasplante de riñón

Tras pasar casi tres años con tres sesiones semanales de hemodiálisis, derivadas de una enfermedad renal y presión alta, Fernando comenzó el protocolo para volver a recibir un trasplante de riñón: “Ahorita ando en el protocolo. Cardiólogo, urólogo, veo varios especialistas, igual que mi donante, esperemos que se logre”.

Pese a que será sometido a una cirugía de nueva cuenta, Romero no tiene miedo, sino esperanza: “Pasé 18 años con una vida sana, espero poder volver a recuperar mi vida y no depender de una máquina“.

Aunque Fernando Romero no tiene miedo sobre esta cirugía, David Romero, donante y sobrino del paciente, sí presenta preocupación, y no por la cirugía, sino por el mito acerca del tráfico de órganos.

“Sí, tengo algo de miedo, porque es un procedimiento delicado, pero más que la cicatriz, me preocupa el tráfico de órganos”, dijo.

Ante ello, especialistas de CENATRA han reiterado que el mito del robo o tráfico de órganos es falso. Pues, para realizar un trasplante, se requiere infraestructura hospitalaria completa, equipo multidisciplinario y registro oficial en el sistema nacional, lo que hace imposible que ocurra en condiciones clandestinas, como a veces se muestra en series o redes sociales.

¿Cuál es el panorama de México en donación de órganos?

Con corte de febrero del 2026, en México, 18 mil 626 personas se encuentran en lista de espera para el trasplante de un órgano. De estas, 16 mil 208 esperan un riñón, el más solicitado, 2 mil 146, córnea; 182, un hígado; 18, un corazón; una persona, un pulmón y 29 más, otros tejidos.

Un solo donador de órganos y tejidos puede salvar ocho vidas y beneficiar a más de 40 personas, según el CENATRA.

En 2025, se realizaron 6 mil 522 trasplantes de órganos, de los cuales, 3 mil 392 fueron de córnea, 2 mil 811 de riñón, 262 de hígado, 46 de corazón, 10 de pulmón y solo uno de páncreas. De estas operaciones, el 55% se realizó a pacientes vivos y el 45% a fallecidos.

