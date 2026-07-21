Secretaría de Salud confirma 3 casos de diarrea explosiva en México: ¿hay brote de Cyclospora en el país?

GENERANDO AUDIO...

Miles de casos de diarrea explosiva afectan a Estados Unidos. Foto: Getty Images

El titular de la Secretaría de Salud (SSa) David Kershenobich reportó tres casos de diarrea explosiva en México, pero descartó que se trate de un brote de de ciclosporiasis como el reportado en Estados Unidos, donde se han confirmado más de mil 600 casos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de julio en Palacio Nacional, Kershenobich mencionó los casos son “habituales” y que “no se salen de la epidemiología común y corriente”.

“En México ha habido tres clases de cyclospora nada más, y esos casos son habituales, no se salen de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de cyclospora por lo tanto”, dijo el secretario de Salud.

El especialista también destacó que no se encontró evidencia de cyclospora en una fábrica de Guanajuato, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA en inglés) se retractó sobre el supuesto hallazgo del parásito en algunas lechugas provenientes de México.

“Nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos, hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene”, destacó el secretario de Salud.

Por su parte, la empresa que distribuye la lechuga, Taylor Farms de México, con sede en Guanajuato, informó que retiró voluntariamente del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg producida en el centro de México, pese a que la FDA aclaró este domingo que la prueba que vinculaba al producto mexicano con la contaminación fue un “falso positivo”.

Taylor Farms has initiated a recall of all iceberg lettuce from central Mexico, which include Marketside-brand products sold at Walmart due to potential Cyclospora contamination.



Updates will be provided as additional information is available. https://t.co/vfkvNIZ6vY pic.twitter.com/c1x7MAmr5L — U.S. FDA (@US_FDA) July 18, 2026

El falso positivo significa, de acuerdo con el infectólogo Alejandro Macías, que hasta ahora, no hay evidencia del origen del brote de diarrea explosiva en Estados Unidos.

FDA dice que los expertos de laboratorio revisaron los resultados de la muestra de lechuga de Taylor Farms, respecto del brote de Cyclospora y concluyeron que el hallazgo fue un falso positivo.

Así, ahora no hay evidencia clara del origen del brote.https://t.co/zuWdc0Tiyx — Alejandro Macias (@doctormacias) July 20, 2026

Kershenobich destacó que la Secretaría mantiene una vigilancia epidemiológica activa en el país con respecto a la enfermedad.

¿Cómo se encuentran los pacientes con diarrea explosiva en México?

Kershenobich detalló que los tres pacientes presentaron “un episodio diarreico severo”.

“El estatus de los pacientes es adecuado, se recuperan. Esto es un episodio diarreico, severo, pero que no tiene por sí mortalidad”, destacó.

Apuntó que los pacientes respondieron bien al tratamiento, con el medicamento trimetoprim, conocido como Bactrim.

David Kershenobich subrayó que en los más de mil 500 casos de diarrea explosiva que se han registrado en Estados Unidos, no se registra ninguna defunción

¿Qué es la Cyclospora y cómo se transmite?

En entrevista para Uno TV, el infectólogo Alejandro Macías aclaró que el parásito Cyclospora se propaga a través de frutas, verduras y agua contaminadas con heces, y causa la enfermedad intestinal llamada ciclosporiasis.

Macías detalló que el parásito necesita de una a dos semanas en el entorno para volverse infectante, un proceso que se ve sumamente favorecido por las precipitaciones y el clima húmedo actual.

De acuerdo con el especialista, la principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de vegetales crudos, tales como la lechuga, el cilantro y el perejil, los cuales se contaminan frecuentemente en los campos de cultivo.

Síntomas y complicaciones de la diarrea explosiva

Al describir el cuadro clínico, el experto advirtió que los pacientes presentan una diarrea explosiva y abundante, acompañada en ocasiones por fiebre, cuya principal característica es que puede prolongarse por semanas de forma crónica.

“Es una diarrea explosiva, así lo dice su nombre, es una diarrea de la que la gente no está acostumbrada, no es tan dolorosa, frecuentemente viene con fiebre, no necesariamente, pero es muy abundante y dura hasta semanas”. Dr. Alejandro Macías

Por su parte, los CDC indicaron que otros síntomas incluyen calambres abdominales, náuseas, vómitos y fatiga.

Según los CDC, los síntomas suelen tardar entre dos días y dos semanas en aparecer tras la ingestión del parásito, y no todas las personas experimentan síntomas.