FDA aclara que lechuga mexicana no causó brote de diarrea explosiva en EE. UU, fue un “falso positivo”

GENERANDO AUDIO...

Los casos de diarrea explosiva siguen activos en territorio estadounidense.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se retractó este domingo respecto al origen de los casos de la diarrea explosiva en Estados Unidos, luego de que asegurará que provenía de un lote contaminado de lechuga iceberg rallada procedente de México por Cyclospora.

El organismo estadounidense señaló, a través de un comunicado, que se trató de un “falso positivo” la prueba que apuntaba hacia la lechuga de México.

“Debido a la complejidad en la detección de Cyclospora , los expertos de laboratorio de la FDA revisaron nuevamente los resultados de la muestra y concluyeron que el hallazgo no representa una amplificación real y debe considerarse un falso positivo“, destacó el documento.

Taylor Farms has initiated a recall of all iceberg lettuce from central Mexico, which include Marketside-brand products sold at Walmart due to potential Cyclospora contamination.



Updates will be provided as additional information is available. https://t.co/vfkvNIZ6vY pic.twitter.com/c1x7MAmr5L — U.S. FDA (@US_FDA) July 18, 2026

La aclaración tiene lugar luego de que la Secretaría de Salud y Agricultura del país informará que abrió una investigación paralela sobre la presunta contaminación alimentaria.

FDA culpó a la lechuga mexicana del brote de diarrea explosiva

El pasado 16 de julio, la FDA relacionó un lote de lechuga procedente de México y vendida en algunos restaurantes de Taco Bell en Estados Unidos, con los casos de diarrea explosiva en al menos cinco estados americanos; Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

La FDA informó, en ese momento, que la investigación identificó un único proveedor de lechuga de bola procedente del país, utilizada por estos establecimientos de Taco Bell.

Como respuesta, Taylor Farms retiró el producto involucrado del mercado y dijo que trabajaba con las autoridades para contener cualquier contaminación.

Este retiro venía de la lechuga iceberg proveniente de Taylor Farms de México , en Guanajuato. El aviso de retirada

de Taylor Fresh Foods incluyó el producto de la marca Marketside disponible en Walmart.

Posteriormente, este proveedor informó que la FDA les ofreció una disculpa por relacionar su lechuga iceberg procedente del centro de México como fuente de contaminación de Cyclospora.

“Hoy se nos informó que la FDA cometió un error y que se trató de un falso positivo. Para ser claros, hasta este momento, la FDA no ha identificado un solo producto con resultado positivo a Cyclospora”, dijo.

An Update for You pic.twitter.com/n1g2Ck84i8 — Taylor Farms (@YourTaylorFarms) July 20, 2026

Y agregó:

“Con base en la información inicial proporcionada por las autoridades sanitarias y como medida de precaución, realizamos un retiro voluntario de lechuga iceberg procedente del centro de México. El producto retirado se limitó a lechuga iceberg cultivada y procesada en esa región”.

Lo que significa, de acuerdo con el infectólogo Alejandro Macías, que hasta ahora, no hay evidencia del origen del brote de diarrea explosiva.

FDA dice que los expertos de laboratorio revisaron los resultados de la muestra de lechuga de Taylor Farms, respecto del brote de Cyclospora y concluyeron que el hallazgo fue un falso positivo.

Así, ahora no hay evidencia clara del origen del brote.https://t.co/zuWdc0Tiyx — Alejandro Macias (@doctormacias) July 20, 2026

Los síntomas de la diarrea explosiva

Los síntomas de la diarrea explosiva, asociada al parásito Cyclospora cayetanensis, incluyen:

Evacuaciones líquidas intensas y repentinas

Fatiga

Pérdida de apetito y cólicos

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), estas molestias aparecen de 2 a 14 días tras el contagio y pueden durar semanas.