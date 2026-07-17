Taylor Farms retira lechuga de México tras brote de cyclosporiasis, parásito que provoca diarrea explosiva

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Miles de casos de diarrea explosiva afectan a Estados Unidos. Foto: Getty

Taylor Farms, una empresa estadounidense que cultiva en México, anunció el retiró del mercado de sus lechugas tipo bola tras ser vinculadas con los casos de diarrea explosiva en cinco estados americanos; Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) relacionó ciertos lotes de lechuga procedente de México, que se vendían a algunos restaurantes de Taco Bell en Estados Unidos, con el brote de ciclosporiasis que afecta a varios estados de EE. UU.

Este viernes, la empresa estadounidense retiró el producto para evitar nuevos contagios.

“Basándonos en la información proporcionada ayer por la FDA, Taylor Farms de México está retirando voluntariamente toda la lechuga iceberg (tipo bola) proveniente del centro de México”, declaró en un comunicado.

Además, aclaró que ninguna ensalada ni kit de la marca Taylor Farms está asociado con este brote.

“Ningún kit de ensalada de la marca Taylor Farms contiene lechuga iceberg”. Taylor Farms

También agregó que si bien el rastreo de la FDA indicó que una “granja independiente específica, que representa menos del 1% del suministro de lechuga iceberg de los EE. UU., es la fuente potencial del brote”, la empresa retiró de manera indefinida toda la lechuga iceberg de la región.

No Taylor Farms branded salads or kits are associated with this cyclospora outbreak. pic.twitter.com/IHhvDyNrAF — Taylor Farms (@YourTaylorFarms) July 17, 2026

¿Cuáles son los síntomas de la diarrea explosiva?

Los síntomas principales de la ciclosporiasis incluyen diarrea acuosa, fatiga y pérdida de apetito, informaron los CDC.

Los síntomas suelen comenzar aproximadamente una semana después de contraer la infección, con un rango de entre dos días y 2 semanas o más.

Sin tratamiento, los síntomas pueden durar desde unos pocos días hasta un mes.

La ciclosporiasis no suele transmitirse directamente de persona a persona. En cambio, la infección puede producirse al consumir alimentos o agua contaminados.

El brote de diarrea explosivo podría llegar a México?

En entrevista con Uno TV, el infectólogo Alejandro Macías reconoció que, tanto él como otros colegas, han visto casos de Cyclospora en México. Y aunque no tienen que ver con el brote estadounidense, no descartó que llegue a nuestro país.



“Yo he platicado con algunos amigos, me han dicho que sí han visto casos, pero es completamente anecdótico. Eso, de ninguna manera, sustituye la información de la Dirección General de Epidemiología. Pero el caso es que ya está presente en 34 estados de los Estados Unidos y eventualmente no sería difícil que llegara a México“, señaló.

El especialista destacó que existen las circunstancias por lo que “no sería raro” que el brote de Cyclospora ocurra en México.

“Están dadas las circunstancias, sobre todo en la temperatura y en la humedad de los tiempos de lluvias. Es perfectamente posible que llegue“. Dr. Alejandro Macías

¿Qué es la Cyclospora y cómo se transmite?

El experto aclaró que este patógeno pertenece al grupo de las coccidias y no se contagia directamente de persona a persona, sino que requiere madurar en el medio ambiente tras ser depositado en el suelo, contaminando posteriormente las fuentes de agua de riego que abastecen a diversos cultivos agrícolas.

El infectólogo detalló que el parásito necesita de una a dos semanas en el entorno para volverse infectante, un proceso que se ve sumamente favorecido por las precipitaciones y el clima húmedo actual.

De acuerdo con el especialista, la principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de vegetales crudos, tales como la lechuga, el cilantro y el perejil, los cuales se contaminan frecuentemente en los campos de cultivo.

¿Cómo prevenir enfermar de la diarrea explosiva?

NEW UPDATE: A parasite outbreak is causing explosive diarrhea across America. A woman in Denver went to the bathroom FORTY TIMES (!!) in a SINGLE DAY. She's one of THOUSANDS of Americans hit by a parasite most people had never heard of a week ago: Cyclospora cayetanensis. Even… pic.twitter.com/W6g4YhEYmK — Neal K. Shah (@nealkshah) July 15, 2026

Neal K. Shah, director ejecutivo de CareYaya Health Technologies, recomendó que un método para evitar enfermar de diarrea explosiva es cocinar correctamente los alimentos.

“Más de 158 grados es la única cosa que mata a este parásito”, destacó el investigador.

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