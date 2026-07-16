¿Vas a EE. UU.? México emite alerta de viaje ante diarrea explosiva por parásito Cyclospora

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Piden tomar precauciones ante brote de diarrea explosiva. Foto: Getty Images

La Secretaría de Salud emitió una alerta de viaje por el brote de diarrea explosiva en Estados Unidos, la cual es provocada por el parásito Cyclospora.

El documento establece el semáforo epidemiológico en color amarillo, que indica un riesgo moderado para los viajero, es decir, que deben “practicar precauciones especiales y específicas” para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hay alrededor de siete mil casos de la enfermedad en 34 de los 50 estados de EE. UU.

¿Qué recomendaciones emitió la Secretaria de Salud?

La dependencia emitió una serie de recomendaciones antes, durante y después de viajar hacia el territorio estadounidense donde se presentan casos de diarrea explosiva.

Antes del viaje

Sugieren informarse sobre la situación sanitaria del destino, llevar insumos para la higiene de manos, como gel antibacterial, y consultar la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante la estancia

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial con al menos 70% de alcohol , especialmente antes de comer, preparar alimentos y después de ir al baño

, especialmente antes de comer, preparar alimentos y después de ir al baño Consumir alimentos bien cocidos

Lavar y desinfectar frutas y verduras con agua segura

Evitar alimentos crudos o poco cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos que pudieran haber sido lavados con agua contaminada

Preferir restaurantes establecidos y evitar, en la medida de lo posible, los puestos de comida en la vía pública

Beber únicamente agua embotellada, hervida o tratada y evitar agua de procedencia desconocida

Mantenerse hidratado

Identificar hospitales y clínicas cercanas por si se requiere atención médica

Asimismo, recomendó buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas, ya que estos pueden manifestarse incluso dos semanas o más después de la exposición.

Al regresar del viaje

Si después del viaje se presenta diarrea prolongada o acuosa, las autoridades recomendaron acudir de inmediato al médico e informar el antecedente del viaje.

También aconsejaron vigilar el estado de salud durante las dos semanas posteriores al regreso, evitar preparar alimentos para otras personas mientras se tenga diarrea y no automedicarse.

Los servicios de salud del gobierno de México, emiten AVISO PREVENTIVO DE VIAJE POR BROTE MULTIESTATAL DE CICLOSPORIASIS EN EE.UU.



No sería difícil que tenga repercusión en México dada la gran movilidad entre los dos países y la extensión en 34 estados de EEUU. pic.twitter.com/XvTHczn4SH — Alejandro Macias (@doctormacias) July 16, 2026

¿Qué es la diarrea explosiva y cómo se transmite?

La ciclosporiasis o diarrea explosiva es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. De acuerdo con el aviso, las personas infectadas eliminan el microorganismo a través de las heces, lo que puede contaminar alimentos y agua.

El parásito puede permanecer activo en el ambiente entre una y dos semanas, mientras que el contagio ocurre principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados.

Las autoridades advierten que cualquier persona puede infectarse, aunque el riesgo es mayor para quienes viven o viajan a regiones tropicales y subtropicales. Además, una persona puede contraer la enfermedad más de una vez.

Síntomas de la enfermedad

Las autoridades señalan que algunas personas pueden estar infectadas sin presentar síntomas.

Cuando estos aparecen, generalmente lo hacen entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito.

Los principales síntomas son:

Diarrea

Pérdida de apetito

Cólico abdominal

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

En algunos casos también pueden presentarse vómito, fiebre y síntomas respiratorios.

Más de mil 600 casos confirmados de diarrea explosiva en EE. UU.

El aviso epidemiológico indica que desde mayo de este año se ha registrado un incremento importante de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos.

Los estados que concentran más casos son Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Las autoridades sanitarias precisan que aún no se ha identificado un alimento específico como fuente del contagio.

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