Cataratas en aumento: UNAM alerta que pueden presentarse a partir de los 40 años

Paciente con cataratas. Cuartoscuro.

Las cataratas oculares van en ascenso en la población global, debido al incremento del envejecimiento de la sociedad, así como a la diabetes mellitus y a la exposición prolongada a los rayos solares sin protección, indicó la responsable de la Clínica de Optometría de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, de la UNAM, Georgina Soto Cruz.

“Hay personas jóvenes que tienen esa enfermedad crónico-degenerativa a los 45 años y presentan alteraciones del cristalino”, destacó Soto Cruz.

La experta explicó que la catara es la opacidad del lente cristalino que ocurre cuando las proteínas cambian sus características y causan visión borrosa.

“Es como si viéramos a través de una ventana sucia o empañada, pareciera como si existiera neblina lo que también transforma la percepción de los colores como si fueran menos intensos”. Georgina Soto Cruz, UNAM

Señales de alerta de las cataratas

En entrevista, la especialista de la UNAM dijo que en algunos casos se presenta dificultad para mirar de noche o se necesita más luz para leer.

“De la misma forma, algunos pacientes con esa afección refieren que las imágenes se ven opacas o amarillentas, incluso distorsionadas”, destacó.

Además, aclaró que las alteraciones en las proteínas del cristalino ocurren en todas las personas de manera normal; no obstante, en quienes tienen diabetes ocurren de forma acelerada.

“Hay quienes viven con diabetes y catarata a los 45 años de edad, desde muy jóvenes tienen alteraciones del cristalino, razón por la cual es fundamental que factores de riesgo como el control de la glucosa se revise por lo menos dos veces al año y lleven un buen control”, aseveró.

No sólo la diabetes, otros factores de riesgo de las cataratas

Los rayos ultravioleta favorecen la presentación de las cataratas, por lo que la experta recomienda utilizar gorra, lentes oscuros o ambos para proteger al cristalino.

Entre otras causas, compartió Soto Cruz, está haber tenido alguna cirugía ocular; un traumatismo; tratamientos de radioterapia en la parte superior del cuerpo; uso de medicamentos como los corticoesteroides; incluso fumar. Aun con lo anterior, la cirugía incorpora rápidamente a la sociedad a un paciente, resaltó.

Es una enfermedad reversible

Las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera y pérdida de visión en el mundo, empero, son reversibles. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afectan a 94 millones de personas.

El organismo internacional también estima que 90% de las personas afectadas viven en países de bajos ingresos, donde el acceso a la atención médica es limitado.

En México, 34% de los casos de ceguera se debe a cataratas, lo que impacta a 760 mil seres humanos y genera 47 mil 600 nuevos casos cada año.

Según un artículo de la Revista Nature publicado en marzo de 2024, de 1990 a 2020 el recuento de personas ciegas debido a cataratas, aumentó 29.7%.