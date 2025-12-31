GENERANDO AUDIO...

Toma precauciones ante contagios en México. Foto: Getty Images

La vigilancia epidemiológica en México estuvo marcada en 2025 por el repunte de enfermedades que se consideraban controladas, una situación que encendió las alertas entre las autoridades sanitarias.

El regreso del sarampión al territorio nacional, el avance de la influenza A H3N2 subclado K, conocida a nivel internacional como la “supergripa”, así como el incremento de casos de tosferina, configuraron un escenario complejo para la salud pública del país, de acuerdo con especialistas. Algunas de estas enfermedades continúan activas y bajo vigilancia en distintas regiones de México.

¿Qué enfermedades se registraron en este 2025?

El regreso del sarampión

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que, México ya no sería zona libre de sarampión en 2026, en caso de continuar los contagios en el territorio nacional durante el próximo mes de enero.

El sarampión en México registra hasta el momento 6 mil 050 casos confirmados y 24 defunciones, así lo informa el Gobierno Federal.

Llaman a la población a vacunarse. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El estado más afectado es Chihuahua, con casi 4 mil 500 casos, seguido por Jalisco, Guerrero, Michoacán, Chiapas y la Ciudad de México. Al momento, las autoridades sanitarias han intensificado campañas de vacunación ante el riesgo de propagación, ya que una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 más.

Entre los síntomas más comunes del sarampión se encuentran fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y erupciones en la piel.

Influenza A H3N2: la llamada “supergripe”

La “supergripe” inició en este mes. Foto: Getty Images

Otro de los focos de atención a finales de este 2025 fue la influenza A H3N2 subclado K, conocida popularmente como “supergripe”. Este virus mostró un drástico aumento en su circulación en países como Reino Unido y Estados Unidos, en donde enfrentaron la saturación en sus sistemas de salud.

Sin embargo, en México solo se ha registrado un caso de esta variante, el cual se detectó hace aproximadamente un mes en Ciudad de México.

Además, el secretario de Salud, David Kershenobich aclaró el 16 de diciembre que no se trata de una variante nueva ni especial, ya que está contemplada dentro de la vacuna estacional contra la influenza que se aplica en México.

Otras enfermedades que marcaron el 2025 fue la tosferina y el mpox; sin embargo, ambas fueron controladas y actualmente se reportan menos casos.

Tosferina: un aumento alarmante

La mayoría de afectados por tosferina son menores. Foto: Shutterstock

La tosferina también mostró un incremento significativo. Hasta agosto de 2025 se confirmaron mil 271 casos, muy por encima de los 223 registrados en todo 2024. Además, se reportaron 61 defunciones (aunque cifras preliminares señalarían a 80 como el número total), principalmente en menores de un año no vacunados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial durante el 2024 se notificaron 977 mil casos de tosferina (coqueluche), mostrando un incremento de 5.8 veces en comparación con el número de casos notificados en 2023.

Esta enfermedad respiratoria, causada por la bacteria Bordetella pertussis, se transmite por secreciones respiratorias y no tiene una estacionalidad definida, lo que la convierte en una amenaza constante si no se mantiene una cobertura de vacunación adecuada.

Viruela símica

El año pasado tuvo su brote principal. Foto: Shutterstock/Ilustrativa.

La viruela símica, conocida también como “mpox”, volvió a colocarse en el radar sanitario en 2025 luego de que autoridades del Reino Unido confirmaran la detección de una nueva cepa del virus en una persona que había viajado recientemente a Asia. De acuerdo con reportes internacionales, esta variante presenta una combinación genética de dos clados del virus, lo que evidencia su capacidad de mutación.

El mpox se transmite principalmente por contacto cercano, incluido el contacto sexual, así como por gotas respiratorias, y sus síntomas más frecuentes son erupciones cutáneas con ampollas o úlceras, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y malestar general.

En el caso de México, durante 2025 se han registrado 751 casos confirmados de Mpox, según el último Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que representa un incremento significativo frente a los 113 casos reportados en el mismo periodo de 2024. La Ciudad de México concentra la mayor parte de los contagios, con 433 casos, y la enfermedad ha afectado principalmente a hombres.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.