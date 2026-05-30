CDMX atiende 3 pacientes por gusano barrenador; afirman no hay riesgo

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CDMX atendió tres pacientes con miasis por gusano barrenador. FOTO: Getty

La Ciudad de México recibió a tres pacientes provenientes de Oaxaca, Hidalgo y Puebla para atención médica por miasis humana causada por Cochliomyia Hominivorax, conocido como gusano barrenador. De acuerdo con la Secretaría de Salud, uno de los casos fue confirmado en la capital del país, mientras que los otros dos llegaron para recibir atención después de haber sido notificados en sus estados de origen.

Las autoridades sanitarias informaron que los tres pacientes ya fueron atendidos y dados de alta. Además, señalaron que no existe evidencia de riesgo poblacional ni de transmisión comunitaria, debido a que esta enfermedad no se contagia de persona a persona.

Miasis por gusano barrenador: caso confirmado en CDMX

El caso confirmado en la Ciudad de México corresponde a un paciente pediátrico masculino procedente de Santa María Chilchotla, Oaxaca. El menor recibió atención médica en el Hospital Pediátrico La Villa, donde fue identificado y tratado de manera oportuna.

La Secretaría de Salud indicó que el paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta tras concluir su atención médica.

Los otros dos pacientes, originarios de Puebla e Hidalgo, acudieron a la capital para recibir tratamiento especializado, luego de que sus casos fueran notificados previamente por las autoridades sanitarias de sus respectivos estados.

¿Qué es la miasis por Cochliomyia Hominivorax?

La miasis humana por Cochliomyia Hominivorax ocurre cuando las larvas del llamado gusano barrenador invaden tejidos vivos, principalmente a través de heridas abiertas o lesiones en la piel.

Según la información oficial, esta condición se presenta con mayor frecuencia en:

Heridas abiertas

Lesiones cutáneas

Úlceras

Sitios quirúrgicos

Zonas con mala higiene

Áreas con exposición prolongada al ambiente

Las regiones del cuerpo más afectadas suelen ser la cabeza y el cuello, las extremidades inferiores, la cavidad oral, la nariz, el oído y la región perineal.

Autoridades descartan transmisión comunitaria

La Secretaría de Salud reiteró que los casos atendidos en la capital no representan un riesgo para la población. También destacó que la enfermedad no se transmite entre personas, por lo que no existe evidencia de contagio comunitario relacionado con estas atenciones médicas.

Las autoridades mantendrán la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de los casos que requieran atención especializada.

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