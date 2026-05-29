¿Debemos preocuparnos por el ébola en el Mundial? Especialistas aclaran el panorama

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Es extremadamente baja la posibilidad de que haya brotes de ébola en nuestro país, antes, durante y después del Mundial de Fútbol, coincidieron especialistas en epidemiología.

A pesar de ello, no se debe bajar la guardia, pero tampoco ser alarmistas, como mencionó la epidemióloga, Isabel Villegas.

“El riesgo para México es extremadamente bajo; intentar este equilibrio entre no ser alarmistas y saber qué medidas hay que tomar, creo que podemos tener la confianza de que, en esta planificación para el mundial, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica permanece activo en nuestro país, no solamente activo, sino reforzado, reforzado en puntos de entrada y en puntos de tránsito” Isabel Villegas, epidemióloga

Por su parte, la epidemióloga Roxana Trejo, agregó que, aunque el nivel de un contagio masivo por ébola es muy bajo, no significa que no se tenga contemplado qué hacer en caso de algún caso positivo.

“Estamos en un nivel muy bajo, ya decía Isabel. Pero que, al fin y al cabo, que esté bajo no significa que no tengas implementado qué harías si llega un caso sospechoso, por eso el tema de los viajes” Roxana Trejo, epidemióloga

¿Y sobre el sarampión qué dijeron las especialistas?

En cuanto al sarampión, recomendaron a la población estar vacunada antes de la justa deportiva.

También, indicaron que ha habido simulacros para reaccionar de manera preventiva.

“Ya se hicieron simulacros, para el tema de sarampión, se hicieron simulacros en un avión. (…) Y detecta el equipo dentro del avión que hay un paciente que puede, una persona, perdón, que puede estar con un cuadro y entonces avisa, esto ya se hizo” Roxana Trejo, epidemióloga

Prevención ante infecciones de transmisión sexual

También, recomendaron a la población estar preparada ante infecciones de transmisión sexual.

“Estamos hablando aquí de virus de inmunodeficiencia humana, VIH, estamos hablando también de hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, de sífilis, de gonorrea, de clamidia” Isabel Villegas, epidemióloga

Regresar a las medidas implementadas en la pandemia

Donde hay que preocuparse más es en otros riesgos de salud, donde se presentarán concentraciones masivas por la fiesta futbolera.

Infecciones de tipo respiratorio, como influenza o COVID, y gastrointestinales. Por ello, recomendaron regresar a las medidas que se implementaron durante la pandemia, como el gel antibacterial, cubrirse la boca al estornudar, además de no comer en la calle y beber agua embotellada.

Las epidemiólogas coincidieron de que México saldrá victorioso en el tema de salud luego del Mundial 2026.

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