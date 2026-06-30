CDMX derrotó el sarampión; aplican 4.1 millones de vacunas

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Clara Brugada afirmó que la CDMX derrotó el sarampión. FOTO: Getty

La Ciudad de México logró vencer el brote de sarampión gracias a la estrategia de prevención y vacunación, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La mandataria informó que, de acuerdo con datos presentados en el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz del Gobierno federal, el número de contagios disminuyó de manera importante hasta registrar un solo caso el día anterior.

Brugada explicó que el combate al sarampión fue uno de los principales retos de salud pública para su administración y adelantó que, una vez concluido el Mundial, se dará un informe más amplio sobre la estrategia, además de reconocer al personal que participó en las jornadas de vacunación.

#TarjetaInformativa | EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE LOGRÓ VENCER AL SARAMPIÓN, AFIRMÓ CLARA BRUGADA. SERVICIOS DE SALUD DE LA CAPITAL HAN APLICADO MÁS DE 4 MILLONES DE VACUNAS CONTRA ESE MAL



La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio a conocer que gracias al trabajo coordinado… pic.twitter.com/WtbBkX4wRm — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) June 30, 2026

CDMX aplicó más de 4.1 millones de vacunas contra el sarampión

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que entre abril y junio de 2026 se aplicaron 4 millones 193 mil 965 vacunas contra el sarampión. De ese total, 3 millones 48 mil 621 dosis correspondieron a la estrategia de reforzamiento iniciada el 7 de febrero de este año.

Respecto a los contagios, entre 2025 y 2026 se confirmaron mil 45 casos, de los cuales 904 corresponden a personas con residencia en la Ciudad de México. Además, las autoridades señalaron que 74% de los pacientes no tenía antecedentes de vacunación y se registraron cuatro defunciones relacionadas con la enfermedad.

Los datos también muestran que el grupo más afectado durante 2026 fue el de menores de un año, con una incidencia de 106.78 casos por cada 100 mil habitantes. Le siguieron las personas de 30 a 34 años, con 52.99 casos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la evolución reciente del brote, la Secretaría de Salud capitalina indicó que durante la última semana únicamente se detectaron dos nuevos casos, uno en la alcaldía Tlalpan y otro en Cuauhtémoc.

Durante su mensaje, Clara Brugada reiteró que la disminución de contagios permitió considerar controlado el brote en la capital y destacó que los resultados fueron posibles por el trabajo coordinado entre las autoridades de salud y las brigadas de vacunación.

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