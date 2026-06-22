Sarampión avanza en México: suma 18 mil 385 casos y 43 muertes

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Casos de sarampión avanzan en México. Foto: Cuartoscuro

México alcanzó los 18 mil 385 casos confirmados de sarampión y mantiene un acumulado de 43 defunciones asociadas a la enfermedad, de acuerdo con el informe diario del brote publicado por la Dirección General de Epidemiología con corte al 18 de junio de 2026.

Entre el 12 y el 18 de junio se confirmaron 106 nuevos contagios, se notificaron 227 casos adicionales de enfermedad febril exantemática y dos municipios más se sumaron a las zonas con transmisión activa. Aunque el número de fallecimientos no aumentó, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica en todo el país.

Sarampión en México alcanza 500 municipios con transmisión

Del 1 de enero de 2025 al 18 de junio de 2026 se han notificado 43 mil 040 casos de enfermedad febril exantemática. Del total:

18 mil 385 fueron confirmados como sarampión

fueron confirmados como sarampión 20 mil 613 fueron descartados

fueron descartados 4 mil 042 permanecen en estudio

El brote ya tiene presencia en 500 municipios de las 32 entidades federativas, dos más que en el reporte anterior.

Jalisco y Chihuahua concentran más casos de sarampión

La entidad con más contagios acumulados es Jalisco, con 7 mil 237 casos, seguida por:

Chihuahua: 4 mil 596

4 mil 596 Chiapas: mil 113

mil 113 Ciudad de México: mil 038

mil 038 Durango: 544

En comparación con el informe previo, Jalisco registró 27 casos adicionales, Durango 19, Zacatecas 23 y Coahuila 14.

Respecto a las defunciones, Chihuahua continúa como el estado con más fallecimientos, con 21. Le siguen Jalisco y Zacatecas con cinco cada uno, Ciudad de México con cuatro y Durango con dos.

Niños pequeños siguen siendo los más afectados

El informe confirma que la mayor carga del brote continúa concentrándose en la población infantil. Los grupos con más contagios acumulados son:

De 1 a 4 años: 2 mil 413 casos

2 mil 413 casos De 5 a 9 años: 2 mil 151 casos

2 mil 151 casos De 25 a 29 años: 2 mil 099 casos

Además, la tasa de incidencia más alta se mantiene en menores de un año, con 89.82 casos por cada 100 mil habitantes.

Las autoridades sanitarias señalaron que, aunque el incremento semanal fue menor al registrado en periodos anteriores, el aumento de casos sospechosos y expedientes en análisis confirma que la transmisión del sarampión continúa activa en el país.

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