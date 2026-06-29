México suma 18 mil casos de sarampión; ve cuáles son los estados más afectados

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Más de 18 mil casos de sarampión en México. Foto: Getty Images

Las autoridades de Salud federales dieron a conocer que hasta la fecha se han reportado más de 18 mil casos de sarampión en todo México, aunque advierten que cuatro estados son los que más acumulan casos confirmados.

Más de 18 mil casos de sarampión en México

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México de la Secretaría de Salud federal, hasta el pasado viernes 26 de junio de 2026, se han registrado 18 mil 524 casos confirmados de esta enfermedad en todo el país.

Mientras que en la semana epidemiológica número 25 se acumularon 147 casos, de los cuales 19 son casos confirmados de sarampión.

Y de acuerdo con las autoridades de Salud, en el acumulado de los casos confirmados de 2025 a 2026, los 32 estados de México han notificado casos de sarampión distribuidos en 500 municipios.

Mayor número de casos en niños

La Secretaría de Salud federal menciona que el grupo de edad con el mayor número de casos es el de 1 a 4 años, con dos mil 439 casos; luego está el grupo de 5 a 9 años, con dos mil 160 casos; y al final el grupo de 25 a 29 años, con dos mil 119 casos.

“La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 90.78 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años , con tasas de 28.46 y 20.40 respectivamente”, explican.

Y con respecto a las defunciones, las autoridades de Salud confirman 43 acumuladas en el periodo 2025-2026, distribuidas en los siguientes 11 estados:

Chihuahua: 21

Jalisco: 5

Zacatecas: 5

Ciudad de México: 4

Durango: 2

Michoacán: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

Sonora: 1

Tlaxcala: 1

Estados con más casos confirmados de sarampión en México

Por último, el informe de la Secretaría de Salud asegura que los estados de México con más casos confirmados de sarampión son los siguientes:

Jalisco : siete mil 280

: siete mil 280 Chihuahua : cuatro mil 596

: cuatro mil 596 Chiapas : mil 117

: mil 117 Ciudad de México: mil 44

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