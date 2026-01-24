CDMX supera en solo 23 días los casos de sarampión de todo 2025: autoridades llaman a vacunarse

GENERANDO AUDIO...

La Ciudad de México (CDMX) acumuló 51 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, es decir, del 1 al 23 de enero. De esta forma, la capital mexicana ya superó los 46 casos confirmados acumulados a lo largo de todo el año pasado, de acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México.

Cabe destacar que los casos totales de sarampión en la CDMX de 2025 se registraron desde agosto a diciembre de 2025; sin embargo, ya son 97 casos totales desde que comenzó el brote entre los capitalinos.

Así ha progresado el brote de sarampión en CDMX

Al final de agosto de 2025, la Ciudad de México registró sus primeros cuatro casos de sarampión en el año, de acuerdo con el Boletín Informativo No. 21 de Situación Epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México.

Hasta diciembre del año pasado, se registraron 46 casos totales, siendo diciembre el mes en el que más aumentó el brote de la enfermedad, según Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

“En diciembre tuvimos un aumento de casos especialmente en la alcaldía Álvaro Obregón esos casos sí estaban relacionados entre sí (…) ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pasó diciembre las fiestas, el apapacho, la gente viene a la ciudad, vamos a otros lugares”. Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud de la CDMX

Unotv.com hizo un análisis de la evolución del sarampión en México durante 2025 y encontró que, de agosto a noviembre, la enfermedad tuvo seis casos. Para diciembre, se acumularon 40 más, según la funcionaria capitalina.

La CDMX comienza el año con emergencia de sarampión

En enero de 2026, las alcaldías Álvaro Obregón y Gustavo A Madero concentran el mayor número de casos de sarampión entre las 16 demarcaciones de la CDMX.

Rodrigo Romero Feregrino, de la Asociación Mexicana de Vacunología (AVN), señaló que una de las causas de este aumento en los casos de sarampión es la falta de vacunación.

“Empiezan a disminuir las coberturas a partir de 2012 y gradualmente han ido bajando, en el Covid hubo una caída mayor “, señaló.

¿Qué pasa con la vacunación en CDMX?

Cabe destacar que las campañas de vacunación están activas en la Ciudad de México. “Hemos aplicado más de 823 mil dosis de vacuna en la ciudad”, señaló Nadine Gasman.

Además, la secretaria agregó: “Hemos estado en las escuelas, en quioscos, en el metro y hay vacuna en todos los centros de salud de la ciudad y no importa si uno es derechohabiente o no lo es se puede vacunar en cualquier parte”.

Cabe destacar que la cobertura de vacunación contra sarampión se divide actualmente en al menos seis grupos:

Niñas y niños de un año y de 18 meses

La población rezagada que no haya recibido la vacuna con anterioridad de 2 a 9 años

Todo el personal de salud

Todo el personal educativo

Los jornaleros agrícolas

Y la aplicación de la “dosis cero” a niñas y niños de 6 a 11 meses

Fuente: Secretaría de Salud federal

Los grupos de edad que deben vacunarse son los bebés de 6 a 11 meses, de un año, de año y medio, de 6 años y de 10 a 49 años de edad, según las recomendaciones del Gobierno de México.

En el caso de las mujeres que sepan que al aplicarse esta vacuna no podrán embarazarse en tres meses, según Rodrigo Romero Feregrino.

“Ni las embarazadas, ni los pacientes con algún problema inmunológico se pueden vacunar, porque la vacuna es de virus vivos atenuados, entonces está contraindicada en este grupo”, señaló.

¿Cuál es el estado actual del sarampión en México?

El grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1,132 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (881 casos) y el de 25 a 29 años (815 casos).

En cuanto a la tasa de incidencia, el grupo de edad de menores de un año reportó la más elevada con 44.31 casos por cada 100,000 habitantes), seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años , con tasas de 13.21 y 8.23 respectivamente.

Con corte al 23 de enero, se han reportado 7,417 casos acumulados de sarampión; en las últimas 24 horas se reportaron 107 casos.

Hasta el momento, los casos confirmados de sarampión de acuerdo al lugar de notificación se distribuyeron

en 32 estados y 265 municipios.

En 2025, se confirmaron 6 mil 430 casos de sarampión y 25 defunciones, siendo Chihuahua el estado más afectado; en lo que va de 2026 se han sumado 987 casos confirmados y una defunción en Michoacán.

