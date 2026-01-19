Aseguran que hay suficientes vacunas contra el sarampión; dónde se aplica de forma gratuita

GENERANDO AUDIO...

Sarampión en México sigue en 2026. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El sarampión continúa presente en México durante 2026, con un incremento sostenido de casos confirmados, principalmente en población infantil. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse, con el objetivo de reducir riesgos de contagio.

“Hay suficientes vacunas y pedimos a toda la población que vaya a vacunarse, particularmente los niños y las niñas, pero hay suficientes vacunas y están en todos los Centros de Salud del país”, subrayó.

De acuerdo con el reporte correspondiente a la segunda semana epidemiológica, se contabilizan 208 casos confirmados, mientras que el acumulado anual asciende a 703 contagios hasta el momento.

La presidenta enfatizó que el país cuenta con los biológicos necesarios para la inmunización, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para completar los esquemas de vacunación, en especial en la población infantil.

La titular del Ejecutivo federal destacó que la vacunación es una herramienta fundamental para disminuir el riesgo de enfermar gravemente, en un contexto donde el sarampión continúa registrando casos a nivel nacional.

¿Dónde se pueden vacunar contra el sarampión?

Las vacunas contra el sarampión están disponibles en los centros de salud de todo el país, por lo que padres y tutores pueden llevar a niñas y niños a recibir la inmunización correspondiente.

También se puede encontrar la vacuna en las unidades de primer nivel que ofrecen vacunación continua durante todo el año, como:

IMSS

ISSSTE

Secretaría de Salud

Pemex

Sedena

Semar

De tener dudas sobre cuál es el centro de vacunación más cercano, está disponible el número 079, de manera gratuita para recibir orientación personalizada y encontrar el centro de vacunación más cercano.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación a:

Niñas y niños de 6 meses a 9 años

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación

¿Quiénes son los más afectados por el sarampión?

Las cifras oficiales de la segunda semana epidemiológica de 2026 indican que el grupo de 1 a 4 años es el más afectado por esta enfermedad viral. El desglose por edades es el siguiente:

De 1 a 4 años: mil 89 casos

mil 89 casos De 5 a 9 años: 830 casos

830 casos De 25 a 29 años: 789 casos

789 casos De 20 a 24 años: 712 casos

712 casos Menores de un año: 709 casos

Captura: SSA

En cuanto a la tasa de incidencia, el grupo de menores de un año presenta el nivel más elevado, con 42.40 casos por cada 100 mil habitantes, lo que refleja una mayor vulnerabilidad en este sector de la población.

Desde que se notificó la presencia del sarampión en México durante la semana epidemiológica 5 de 2025 y hasta la semana 2 de 2026, se han acumulado 7 mil 131 casos confirmados. La cifra corresponde al corte del 18 de enero de 2026, según el informe oficial.

Estados con más casos confirmados en 2026

Las entidades que concentran el mayor número de casos de sarampión durante 2026 son:

Jalisco : 357 casos

357 casos Chiapas: 183 casos

183 casos Sinaloa: 39 casos

39 casos Ciudad de México: 32 casos

32 casos Colima: 32 casos

Durante 2025, se reportaron 25 fallecimientos asociados a esta enfermedad viral. En contraste, en 2026 no se han registrado muertes por sarampión, hasta el momento del último reporte.

¿Qué es el sarampión y cómo se transmite?

La Secretaría de Salud señala que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotitas de saliva expulsadas al toser o estornudar por una persona infectada. A pesar de su facilidad de propagación, puede prevenirse de manera efectiva mediante la vacunación.

Síntomas más comunes del sarampión

Entre los principales síntomas del sarampión se encuentran:

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

La enfermedad puede generar complicaciones graves si no se atiende oportunamente, especialmente en niñas, niños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.