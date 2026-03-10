Cofepris autoriza vacuna contra el dengue en México: lo que debes saber sobre Qdenga

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso en México de Qdenga, una vacuna contra el dengue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda Pharmaceutical Company, informó el especialista Alejandro Macías.

“El dengue se previene con la limpieza en las ciudades y con la vacuna”, dijo Macías en X (antes Twitter). El biológico, identificado también como TAK-003, fue desarrollada por la Universidad de Mahidol, en Tailandia, en colaboración con la farmacéutica asiática Takeda.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, los casos acumulados por dengue aumentaron durante la última semana. En México, al día de hoy, se contabilizan 973 casos tras los 77 sumados de forma reciente.

¿Qué es TAK-003, vacuna contra el dengue?

TAK-003 es una vacuna diseñada para prevenir el dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos. En conferencia de prensa, Cofepris detalló que la vacuna cuenta con aval de organismos internacionales. Para el 2022 obtuvo una opinión favorable del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos.

Además, el biológico fue precalificado por la Organización Mundial de la Salud, proceso que facilita su adquisición por agencias del sistema de Naciones Unidas como UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud.

La aprobación se basó de acuerdo a la prensa local en los resultados del ensayo clínico de fase 3 TIDES, un estudio internacional que evaluó la seguridad y eficacia de la vacuna en más de 20 mil voluntarios. Durante un seguimiento de siete años se observó que el biológico puede ofrecer protección contra el dengue y reducir el riesgo de hospitalización asociado a la enfermedad.

¿Quiénes podrán aplicarse TAK-003, nueva vacuna contra el dengue?

La vacuna Qdenga está dirigida principalmente a niños y adolescentes de entre 6 y 16 años que viven en zonas donde la transmisión del dengue es alta.

El esquema contempla dos dosis, con un intervalo mínimo de tres meses entre cada aplicación. También se recomienda para personas con comorbilidades que habitan en países donde el dengue es endémico, como México, incluso si están fuera del rango de edad principal.

Cabe recordar que en 2021 el registro sanitario de esta vacuna había sido rechazado por el Comité de Moléculas Nuevas; sin embargo, con la nueva evaluación se autorizó su uso en el país, ampliando así las herramientas para combatir esta enfermedad.

Con esta decisión, México se suma a los más de 40 países que ya cuentan con el registro sanitario de la vacuna contra el dengue. En América Latina, la vacuna también ha sido autorizada en naciones como Argentina, Brasil y Colombia.

