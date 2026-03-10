Avanza en el Senado reforma para eliminar “pensiones millonarias” de servidores públicos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las comisiones del Senado de la República aprobaron por unanimidad un dictamen para eliminar las llamadas pensiones millonarias de servidores públicos. La iniciativa busca poner un tope a jubilaciones consideradas excesivas dentro de organismos del Estado.

El proyecto fue avalado por 32 integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, por lo que ahora pasará al Pleno del Senado, donde será discutido en los próximos días.

Reforma contra pensiones millonarias avanza en el Senado

Durante el debate, la senadora Juanita Guerra, del Partido Verde Ecologista de México, señaló que actualmente 9 mil 457 personas reciben pensiones que van de 100 mil a un millón de pesos mensuales.

De ese total, 3 mil 404 jubilados perciben ingresos superiores al sueldo neto de la presidenta de México.

El senador Alejandro González Yánez, del Partido del Trabajo, criticó este esquema al asegurar que las denominadas “pensiones doradas” han afectado las finanzas públicas.

“Estas pensiones doradas que se autodieron vinieron a desfalcar las arcas del Estado mexicano”, afirmó.

Oposición respalda reforma, pero pide cambios

Aunque todas las bancadas votaron a favor del dictamen, legisladores de oposición advirtieron deficiencias en el diseño del tope de pensiones.

El senador José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, cuestionó que el límite propuesto sea 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo, pues podría cambiar dependiendo de decisiones políticas.

Por su parte, el coordinador panista Ricardo Anaya Cortés planteó calcular las pensiones con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como ya ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Críticas por impacto limitado de la reforma

Legisladores también cuestionaron que el ahorro estimado de la reforma sea de unos 5 mil millones de pesos anuales, ya que sólo aplicará a organismos públicos descentralizados.

Entre ellos destacan:

Petróleos Mexicanos

Comisión Federal de Electricidad

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Banco Nacional de Comercio Exterior

Nacional Financiera

Luz y Fuerza del Centro

La senadora Carolina Viggiano Austria consideró que la medida no resuelve el problema financiero del sistema de pensiones.

Por su parte, Alejandra Barrales Magdaleno recordó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la pensión promedio en México es de apenas 7,092 pesos al mes.

El dictamen ya fue turnado a la Mesa Directiva del Senado y se prevé que sea discutido en el Pleno este miércoles.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.