Trump advierte a Irán por minas en el estrecho de Ormuz y amenaza con respuesta militar “nunca antes vista”

GENERANDO AUDIO...

Trump amenaza a Irán. Foto: AFP

La tensión sube en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Irán que no coloque minas en el estrecho de Ormuz, o se enfrentaría a consecuencias militares de un “nivel nunca antes visto”.

A través de su plataforma Truth Social, Trump dijo que, de haber minas, deben retirarlas de inmediato luego de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.

“Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que las retiren inmediatamente! Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto”, comenzó el mensaje de Donald Trump

De acuerdo con el mandatario, si Irán retira “lo que se haya colocado, ¡será un gran paso en la dirección correcta!”

Estados Unidos está dispuesto a utilizar el mismo tipo de misiles con los que ha volado presuntas embarcaciones de narcotráfico en aguas latinoamericanas. El mandatario republicano aseguró que se actuará con “rapidez y violencia”.

“Además, estamos utilizando la misma tecnología y capacidades de misiles desplegadas contra el narcotráfico para eliminar permanentemente cualquier barco o buque que intente minar el estrecho de Ormuz. Serán combatidos con rapidez y violencia. ¡CUIDADO! Presidente Donald J. Trump”, escribió Donald Trump

El mensaje de Trump llegó después de que CNN asegurara que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una quinta parte de la producción mundial de petróleo y donde el tráfico naval prácticamente se ha detenido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.