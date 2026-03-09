México suma 973 casos de dengue en lo que va de marzo

GENERANDO AUDIO...

Ya son 973 casos de dengue en México. Foto: Getty

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, los casos acumulados por dengue aumentaron durante la última semana. En México, al día de hoy, se contabilizan 973 casos tras los 77 sumados de forma reciente.

Según lo mencionado, el virus se encuentra presente en 23 entidades del país sin víctimas mortales al momento.

Cinco estados concentran la mayoría de los casos

Durante la semana epidemiológica número 8, cerca del 80% de los contagios se concentró en cinco estados. Los más afectados son:

Sonora: 251 casos

Sinaloa: 184 casos

Tabasco: 145 casos

Veracruz: 144 casos

Baja California Sur: 59 casos

Además, el serotipo 3 es el que registra mayor circulación entre las entidades afectadas.

Del total de contagios confirmados, 557 corresponden a dengue con signos de alarma o dengue grave, según el reporte actualizado al 2 de marzo.

Estados sin casos de dengue

Hasta la misma fecha, nueve entidades del país no reportaban contagios:

Aguascalientes

Colima

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Estado de México

Nuevo León

Tlaxcala

Zacatecas

Durante 2025, el país registró 21 mil 981 casos de dengue distribuidos en 30 entidades, además de 80 muertes confirmadas a causa de la enfermedad.

Toma precauciones para no contraer degue

La Organización Panamericana de la Salud señala que el dengue se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el cual suele reproducirse en recipientes donde se acumula agua, como:

Cubetas

Floreros

Bebederos

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan eliminar recipientes con agua estancada y retirar basura.

Síntomas del dengue

El dengue puede afectar a personas de todas las edades y sus síntomas pueden variar desde leves hasta graves. Entre los principales se encuentran:

Fiebre alta

Dolor intenso de cabeza, ojos y articulaciones

En casos graves, la enfermedad puede provocar choque, dificultad respiratoria o daño severo en órganos.

