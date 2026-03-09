México suma 973 casos de dengue en lo que va de marzo
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, los casos acumulados por dengue aumentaron durante la última semana. En México, al día de hoy, se contabilizan 973 casos tras los 77 sumados de forma reciente.
Según lo mencionado, el virus se encuentra presente en 23 entidades del país sin víctimas mortales al momento.
Cinco estados concentran la mayoría de los casos
Durante la semana epidemiológica número 8, cerca del 80% de los contagios se concentró en cinco estados. Los más afectados son:
- Sonora: 251 casos
- Sinaloa: 184 casos
- Tabasco: 145 casos
- Veracruz: 144 casos
- Baja California Sur: 59 casos
Además, el serotipo 3 es el que registra mayor circulación entre las entidades afectadas.
Del total de contagios confirmados, 557 corresponden a dengue con signos de alarma o dengue grave, según el reporte actualizado al 2 de marzo.
Estados sin casos de dengue
Hasta la misma fecha, nueve entidades del país no reportaban contagios:
- Aguascalientes
- Colima
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Durango
- Estado de México
- Nuevo León
- Tlaxcala
- Zacatecas
Durante 2025, el país registró 21 mil 981 casos de dengue distribuidos en 30 entidades, además de 80 muertes confirmadas a causa de la enfermedad.
Toma precauciones para no contraer degue
La Organización Panamericana de la Salud señala que el dengue se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el cual suele reproducirse en recipientes donde se acumula agua, como:
- Cubetas
- Floreros
- Bebederos
Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan eliminar recipientes con agua estancada y retirar basura.
Síntomas del dengue
El dengue puede afectar a personas de todas las edades y sus síntomas pueden variar desde leves hasta graves. Entre los principales se encuentran:
- Fiebre alta
- Dolor intenso de cabeza, ojos y articulaciones
En casos graves, la enfermedad puede provocar choque, dificultad respiratoria o daño severo en órganos.
