Cofepris alerta por venta ilegal del medicamento tirzepatida en medios digitales

Cofepris indica que la tirzepatida solo se compra con receta médica. Foto: Cofepris

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una alerta sanitaria, emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sobre la comercialización ilegal de productos que contienen tirzepatida a través de diversas plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.

La advertencia de Cofepris se emitió tras recibir un análisis técnico-documental presentado por el importador Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., en el que se detectó la venta irregular de estos productos.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, los productos identificados se comercializan bajo las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts, en diferentes presentaciones.

Entre las presentaciones detectadas que se venden de forma ilegal se encuentran:

Gotas

Parches

Viales

Jeringas prellenadas

Estos productos se ofrecen en internet sin contar con registro sanitario que autorice su distribución en México.

¿Qué es la tirzepatida?

De acuerdo con Cleveland Clinic, la tirzepatida es una sustancia con la que comúnmente se trata la diabetes tipo 2. Actúa aumentando los niveles de insulina en el organismo, lo que disminuye la glucosa.

Asimismo, reduce la cantidad de azúcar que se libera en la sangre y ralentiza la digestión. Este medicamento suele combinarse con cambios en la dieta y el ejercicio. Para su uso se debe tener condiciones muy concretas.

Cofepris advirtió que la tirzepatida debe adquirirse únicamente bajo prescripción médica, conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud, que establece la clasificación de medicamentos para su venta y suministro.

Las autoridades señalaron que el uso indiscriminado de tirzepatida, sin la supervisión de un médico especialista, puede provocar estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas.

Esta situación podría derivar en fallos en dichos órganos y generar complicaciones para la salud de quienes consuman estos productos.

Ante este riesgo, Cofepris recomendó no adquirir ni utilizar estos productos en ninguna presentación, especialmente cuando se comercializan a través de internet o plataformas digitales.

¿Qué hacer si ya consumiste estos productos?

Cofepris indicó que, en caso de estar utilizando alguno de los productos mencionados, se recomienda suspender de inmediato su uso y acudir con un profesional de la salud para recibir una valoración médica.

Además, si alguna persona ya consumió estos productos y presenta reacciones adversas, puede reportarlo mediante el sistema de farmacovigilancia.

Los reportes pueden realizarse en el enlace:

También se pueden enviar al correo electrónico:

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Las autoridades piden a la población denunciar la posible comercialización de estos productos si se detectan en plataformas digitales o tiendas en línea, con el fin de evitar riesgos para la salud.

