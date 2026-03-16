¡Mucho ojo! Estos son los síntomas de deshidratación en niñas y niños

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Mantén vigilados e hidratados a tus hijos en esta temporada. Foto: Gettyimages

La deshidratación en niñas y niños puede aparecer más rápido de lo que muchos padres imaginan, especialmente cuando las temperaturas aumentan. Ante escenarios de calor más intenso (como el que podría presentarse si se confirma la llegada de un posible súper fenómeno de El Niño en 2026) autoridades de salud recomiendan estar atentos a las señales que indican que el cuerpo de los menores no está recibiendo suficiente líquido.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, la deshidratación ocurre cuando el organismo pierde más agua de la que consume. En bebés y niños pequeños, esta situación puede presentarse cuando dejan de beber líquidos debido a molestias como dolor de garganta, llagas en la boca o malestar estomacal.

Señales que pueden indicar deshidratación en menores

Con base en la Secretaría de Salud, entre los síntomas más comunes de la deshidratación en menores se encuentran:

Boca seca o sensación pegajosa

Pocas o ninguna lágrima al llorar

Ojos hundidos

Irritabilidad o cambios de humor

Somnolencia o mareos

Latidos del corazón más rápidos de lo normal

En bebés, también se puede observar que la fontanela (la parte blanda en la parte superior de la cabeza) se hunde. Otro signo importante es cuando la orina se vuelve más oscura o los niños orinan menos de lo habitual.

¿Qué hacer si un niño presenta deshidratación?

El tratamiento dependerá de la gravedad del caso. Cuando la deshidratación es leve, los especialistas recomiendan aumentar la ingesta de líquidos en casa.

Sin embargo, si los síntomas empeoran o el menor muestra señales más fuertes de deshidratación, puede ser necesario recibir atención médica o tratamiento hospitalario.

Ante esto, la Secretaría de Salud recomiendan mantener a los menores bien hidratados durante el día, sobre todo en temporadas de calor o cuando presentan enfermedades gastrointestinales, ya que esto ayuda a prevenir complicaciones.

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