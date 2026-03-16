Confirman segunda muerte por sarampión en CDMX; se trata de una niña de siete meses

GENERANDO AUDIO...

La víctima no estaba vacunada. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México (CDMX), confirmó la segunda muerte por sarampión en la capital este lunes.

En conferencia de prensa, la funcionaria informó que la víctima fue una niña de siete meses, quien no estaba vacunada.

“Sí, fue una niña de siete meses que tuvo sepsis, que tuvo neumonía y que el comité dictaminó que fue por causa del sarampión. No estaba vacunada, era una niña de siete meses”. Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México

La primera muerte por sarampión en la CDMX ocurrió en 2025, pero la Secretaría de Salud la confirmó hasta febrero de este año.

Asimismo, Clara Brugada, jefa de Gobierno, hizo un llamado a la población de la Ciudad de México para que acudan a vacunarse contra el sarampión.

“Y seguimos haciendo un llamado a toda la población de la Ciudad de México a continuar con la vacuna contra el sarampión. Por favor, eso no lo dejemos de lado”, resaltó la mandataria capitalina.

Continúa investigación de otra presunta muerte por sarampión en CDMX

Al momento, la capital del país contabiliza 575 casos confirmados de sarampión, de ellos, 530 son contagios del 2026.

Hay 82 casos con residencia en el Estado de México, así como 47 personas han tenido que ser hospitalizadas, además de que 69% de los contagios no contaba con antecedente vacunal.

De la misma manera, la titular de la Secretaría de Salud recalcó que, al momento en la Ciudad de México, hay dos defunciones confirmadas y dictaminadas.Mientras que un presunto fallecimiento por sarampión más está en proceso de investigación.

¿Cuántos fallecimientos por sarampión se registran en México?

Con la confirmación de la segunda muerte por sarampión en la Ciudad de México, el país registra 35 fallecimientos por sarampión.

Según datos del Informe diario del brote de sarampión en México, desde el año pasado, los decesos se concentran en los siguientes estados:

Chihuahua, 21

Jalisco, 4

Ciudad de México, 2

Durango, 2

Sonora, 1

Michoacán, 1

Tlaxcala, 1

Chiapas, 1

Guerrero 1

Sinaloa, 1

¿Cuántas vacunas contra el sarampión se han aplicado en CDMX?

Desde el año pasado, se han aplicado un millón 801 mil 654 dosis contra el sarampión en la Ciudad de México.

Mientras que, desde el 8 de febrero, con el relanzamiento de la campaña, se han vacunado a 880 mil 568 personas y en la semana del 9 al 15 de marzo se han aplicado 94 mil 803 dosis.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en CDMX?

Para ubicar un punto de vacunación, la población debe ingresar al sitio oficial del Gobierno capitalino, seleccionar la alcaldía, elegir el tipo de puesto (fijo, semifijo o móvil) y buscar por colonia o calle.

El sistema muestra tipo de puesto, nombre del centro, dirección, horario y ubicación en mapa. La información se actualiza constantemente.

¿Quiénes deben vacunarse?

Las autoridades indican que deben acudir:

Niñas y niños de 6 meses: una dosis cero

Niñas y niños de 12 a 18 meses: completar primera y segunda dosis

Personas de 10 a 49 años: una dosis de refuerzo

Personas de 50 años y más no requieren vacunación, y las mujeres embarazadas no deben aplicarse la dosis.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.