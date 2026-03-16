Siguen falsificando medicamento contra el cáncer; Cofepris alerta sobre riesgos

GENERANDO AUDIO...

COFEPRIS alertó por nueve lotes de medicinas robadas | Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una actualización de alerta sanitaria por la falsificación del medicamento Keytruda (pembrolizumab), utilizado en tratamientos contra diversos tipos de cáncer.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el aviso, publicado el 13 de marzo, advierte sobre la detección de nuevos lotes falsificados del fármaco en territorio nacional, lo que representa un riesgo para pacientes y profesionales de la salud.

Anteriormente la dependencia había alertado de la falsificación de productos que contienen tirzepatida, los cuales son comunes para tratar la diabetes tipo 2.

¿Para qué se usa Keytruda?

Keytruda es un medicamento oncológico de inmunoterapia cuyo principio activo es el pembrolizumab. Este fármaco ayuda al sistema inmunológico a detectar y combatir células cancerosas.

Se utiliza en el tratamiento de distintos tipos de cáncer, entre ellos:

Melanoma

Cáncer de pulmón

Cáncer de cabeza y cuello

Cáncer de vejiga

Cáncer de riñón

Algunos casos de cáncer gástrico y otros tumores sólidos

El medicamento se administra mediante solución inyectable, generalmente en hospitales y bajo supervisión médica especializada.

Detectan nuevos lotes falsificados

Con esta alerta, Cofepris actualizó un aviso previo emitido en diciembre de 2025. En esta ocasión, el importador y distribuidor Merck Sharp and Dohme Comercializadora detectó la falsificación de nuevos números de lote, que se suman a otros ya identificados anteriormente.

Los lotes detectados como falsificados son:

Y011745

Y005786

Y005560

DR82765

Según el análisis realizado, los productos presentan varias irregularidades.

Por ejemplo, en el lote Y005560 no se detectó el principio activo del medicamento, mientras que el lote DR82765 contiene información en inglés y su número no corresponde a un producto fabricado por la farmacéutica original.

Riesgos de usar el medicamento falsificado

Cofepris advirtió que al tratarse de medicamentos falsificados no se conoce su origen ni las condiciones en que fueron fabricados, almacenados o transportados, lo que implica riesgos graves para la salud.

Entre los principales peligros se encuentran:

Falta de eficacia del tratamiento contra el cáncer

Posibles reacciones adversas

Presencia de sustancias desconocidas

Retraso en el tratamiento adecuado de la enfermedad

La autoridad sanitaria subrayó que no se puede garantizar la seguridad, calidad ni eficacia de estos productos.

¿Qué recomienda Cofepris?

Ante esta situación, Cofepris emitió varias recomendaciones dirigidas a pacientes, médicos, farmacias y distribuidores.

Entre ellas destacan:

Para población y personal de salud:

Revisar cuidadosamente el envase del medicamento antes de utilizarlo.

Verificar que el empaque esté en idioma español .

. Confirmar que cuente con registro sanitario .

. Revisar que los números de lote y fecha de caducidad coincidan .

. No adquirir ni utilizar productos con los lotes falsificados identificados.

Además, Cofepris pidió comprar medicamentos únicamente en establecimientos autorizados, que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria.

¿Qué hacer si se detecta el medicamento falso?

En caso de identificar alguno de los lotes falsificados o tener información sobre su posible venta, la autoridad pidió realizar una denuncia sanitaria para que se investigue la comercialización del producto.

También se pueden reportar reacciones adversas al correo de farmacovigilancia de Cofepris o mediante la plataforma VigiRam.

La comisión señaló que continuará con acciones de vigilancia sanitaria y que informará a la población en caso de detectar nuevas evidencias sobre medicamentos falsificados en el país.