“Venganza de Moctezuma” y VIH, dos enfermedades que mantienen en alerta a UNAM por el Mundial

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Si vas al Mundial, aguas con la diarrea del viajero y el VIH | Foto: Cuartoscuro-IA

El Mundial de 2026 aglomerará a poco más de 5 millones de visitantes en Norteamérica, lo que representa “un escenario propicio para la rápida transmisión de enfermedades infecciosas“, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyos expertos también alertaron por padecimientos como VIH y la llamada “Venganza de Moctezuma“.

Debido a que el 60% de los viajeros internacionales suelen tener relaciones sexuales casuales en su país de destino, los especialistas recomendaron el uso de preservativos; por otro lado, debido a las altas temperaturas, las enfermedades gastrointestinales estarán a la orden del día, por lo que es imprescindible cuidar lo que se come durante el Mundial.

¡Cuidado con la llamada “Venganza de Moctezuma”!

En conferencia de prensa desde Ciudad Universitaria, la Dra. Rosa Wong aseguró que la diarrea del viajero, también conocida como “La Venganza de Moctezuma“, es una de las tres enfermedades gastrointestinales a monitorear durante el Mundial.

La diarrea del viajero es un trastorno del aparato digestivo que se produce por consumir alimentos contaminados o beber agua contaminada, de acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos (EE.UU.).

“Cuando visitas un lugar en el que el clima o los hábitos de higiene son diferentes a los tuyos, hay un mayor riesgo de tener diarrea del viajero“, resaltan los especialistas estadounidenses.

Con motivo de la justa mundialista, la Dra. Wong recordó que la transmisión del la llamada “Venganza de Moctezuma” es un cambio de ecosistema bacteriano con agentes como E. Coli y Norovirus, los cuales se manifiestan con más de tres evacuaciones líquidas en menos de 24 horas.

“Si las evacuaciones líquidas superan las tres el día, ya podemos considerar un cuadro de diarrea asociada a viajes”. Dra. Rosa María Wong, UNAM

Adicionalmente, el Dr. Jorge Baruch, de la Clínica del Viajero de la UNAM, insistió en que esta enfermedad, conocida también como “El Mal de Moctezuma”, es común entre turistas que visitan la República Mexicana.

“El mal de Moctezuma, tal como lo conocemos aquí, está presente en siete de cada diez viajeros que visitan nuestro país“, precisó.

En caso de que un viajero presente este problema durante su visita a México o cualquier otro anfitrión mundialista, se recomienda tomar sales de hidratación oral (SRO).

Por esta razón, enfermedad no debe tratarse con antibióticos no recetados. “En caso de evacuaciones diarreicas se debe buscar atención médica inmediata y no abusar de antibióticos sin receta porque tenemos un problema grave global de multirresistencia de antibióticos“, remató.

Otros problemas gastrointestinales a tomar en cuenta en el Mundial

La UNAM también detalló que, además de la diarrea del viajero, hay dos enfermedades gastrointestinales que son una amenaza potencial durante el Mundial 2026: hepatitis A y fiebre entérica (tifoidea).

Los especialistas mexicanos recordaron que la transmisión de la hepatitis A es a través del agua y alimentos crudos como mariscos; con síntomas clave como:

Ictericia (piel amarilla)

Orina oscura

Fuente: UNAM

Para evitar esta enfermedad durante la Copa del Mundo, los expertos recomiendan vacunarse contra esta enfermedad dos semanas antes de viajar.

También se alertó por la fiebre entérica (tifoidea), que se transmite de manera fecal y oral a través de agua contaminada. Los síntomas más distintivos son:

Fiebre progresiva

Sudoración

Dolor abdominal

Fuente: UNAM

Así como en el caso de hepatitis A, los especialistas de la institución académica llamaron a los aficionados y viajeros a vacunarse de una a dos semanas antes.

“Todos los viajeros que vayan a acudir a México, es muy importante que reciban una dosis de vacuna contra hepatitis A o tifoidea, ya que estamos en la época de mayor incremento de infecciones gastrointestinales“, señaló este miércoles.

¿Cómo protegerse ante enfermedades gastrointestinales durante el Mundial?

A través de su conferencia de prensa, las autoridades de la UNAM señalaron cuáles son las medidas de consumo seguro para evitar enfermedades gastrointestinales como la diarrea del viajero:

Toma siempre agua embotellada, purificada o sellada

Alimentos bien cocidos y servidos calientes

Frutas y verduras lavadas

Fuente: UNAM

“Lo que dijo del agua”, agregó el Dr. Jorge Baruch.

De manera adicional, el experto reconoció que se esperan muchos aficionados de Estados Unidos y Canadá que visiten a México, a quienes recordó que tomar agua del grifo en territorio mexicano no es seguro, contrario al caso de ambos países.

Asimismo, el Dr. Jorge Baruch ejemplificó otras acciones de alto riesgo que arriesgan a los viajeros mundialistas a sufrir la conocida “Venganza de Moctezuma“, incluyendo:

Consumir hielos de dudosa procedencia

Comer ensaladas crudas, mariscos crudos y lácteos sin pasteurizar

Comprar alimentos expuestos en la vía pública sin la protección adecuada

Fuente: UNAM

El Dr. Baruch también precisó que existen pocas medidas de prevención para este tipo de enfermedades; sin embargo, hay que ser muy conscientes al momento de pensar en dónde se va a comer y dónde se van a comprar frutas y verduras.

“Se puede disminuir la probabilidad de diarrea si se toma buenas decisiones:

Alertan también por VIH y enfermedades de transmisión sexual

El propio Dr. Jorge Baruch indicó este miércoles que, en viajeros internacionales, se estima que entre el 60 y 70% de ellos tienen una relación sexual casual mientras viajan, lo cual aumenta la probabilidad de enfermedades de transmisión sexual, como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), durante el Mundial 2026.

Además, el especialista de la Clínica del Viajero enfatizó que los aficionados anfitriones del Mundial, en las tres ciudades sede, también están expuestos a riesgos de este tipo; sin embargo, el riesgo es mayor para los turistas.

“Cuando nosotros vamos a tener una relación casual, el riesgo de exponernos a una ETS es real y latente, seamos o no viajeros, pero los viajeros deben extremar precauciones porque, de acuerdo con estudios, las prácticas sexuales son de alto riesgo porque creen que las normas sociales no les aplican al estar en otro país, porque nadie los está vigilando“, señaló.

Por esta razón, se instó a los viajeros de otros países a evitar prácticas sexuales de alto riesgo. “Eso no contempla solo a los visitantes viajeros, sino también a los mexicanos que viajan al exterior“, señaló.

Según datos de la Clínica del Viajero, solo el 60% de los viajeros mexicanos (particularmente los que viajan a otro país por necesidades académicas) usan preservativo durante la actividad sexual.

¿Cómo evitar enfermedades de transmisión sexual durante el Mundial?

En este sentido, el experto de la Clínica del Viajero detalló un protocolo de intervención ante posibles ETS durante la justa mundialista:

Pre-Exposición (PrEP): Medicación profiláctica diaria para prevenir VIH. Requiere planificación y adherencia estricta antes y durante el viaje. Acción directa: Uso innegociable de preservativos para prevenir sífilis, gonorrea y VPH Post-Exposición (PEP): Tratamiento de emergencia tras exposición de riesgo. Debe iniciarse antes de 72 horas para máxima eficacia

Fuente: UNAM

Además, alentó a las personas en general a usar, correcta y constantemente, preservativos en toda relación sexual que se sostenga durante la visita a México o cualquier otro país sede del Mundial.

Los pacientes que estén en Profiliaxis Pre Exposición (PrEP), es decir, que ingieran diaria y programadamente una pastilla de Emtricitabina para prevenir el VIH, deben llevar sus dosis completas durante sus viajes.

Finalmente, en caso de exposición de riesgo a cualquier enfermedad venérea durante el Mundial, se hizo un llamado a buscar profilaxis posexposición (PEP) en las primeras 72 horas.

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