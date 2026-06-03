Gusano barrenador es una emergencia nacional, UNAM explica sobre grupos vulnerables

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Imagen del gusano barrenador. Foto: UNAM

El gusano barrenador en México es una emergencia nacional por su impacto en animales y sus posibles repercusiones en salud pública, alertó Yazmín Alcalá Canto, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

La especialista explicó que esta enfermedad parasitaria es de interés económico, afecta el bienestar animal y obliga a reforzar la vigilancia. Precisó que la infección no pasa de animal a persona directamente, pero sí puede afectar a humanos si hay moscas adultas en el ambiente.

“Afectan a cualquiera de sangre caliente, pero tienen predilección por el ombligo de los becerros recién nacidos, de ahí el nombre de gusano barrenador del ganado”, dijo la especialista.

¿Quiénes son los grupos vulnerables al gusano barrenador, según la UNAM?

De acuerdo con Alcalá Canto, los grupos más vulnerables son las personas en condición de calle, así como personas que viven con diabetes.

“Las personas en condición de calle tienen poca higiene y están más expuestas a lastimarse o rasguñarse; también quienes padecen diabetes, pues pierden sensibilidad en la piel y a veces no perciben la presencia de una larva en las terminaciones nerviosas afectadas”, dijo.

La especialista agregó que otro grupo sensible son las personas con problemas de movilidad y pacientes inmunocomprometidos, es decir, quienes tienen un trasplante de órgano, cáncer o el sistema inmune disminuido.

Estos son los grupos señalados por la especialista:

Personas en condición de calle

Personas con diabetes

Personas con problemas de movilidad

Pacientes con trasplante de órgano

Pacientes con cáncer

Personas con sistema inmune disminuido

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta?

La experta explicó que la mosca Cochliomyia hominivorax, en su fase larvaria, se alimenta de tejidos vivos. Le atraen los animales de sangre caliente, como humanos, perros, gatos, vacas, borregos, conejos, cerdos y cabras. También puede presentarse en aves.

“La adulta es atraída por el olor de las heridas, las secreciones serosanguinolentas de una herida o mucosa, y deposita sus huevos en los bordes”, detalló la especialista.

Cuando los huevos eclosionan, nacen larvas que comen de forma voraz los tejidos. Si la infestación no se atiende a tiempo, puede salirse de control y llegar a ser mortal.

Mosca

Larvas del gusano barrenador se reproducen rápido

Alcalá Canto señaló que, en condiciones como las de México, el ciclo de vida del gusano barrenador toma de tres a cuatro semanas.

Sin embargo, el problema puede avanzar rápido. Desde que la mosca pone los huevos en una herida abierta, aunque sea pequeña como la picadura de un insecto, las larvas pueden nacer y reproducirse en uno o dos días.

La enfermedad parasitaria que genera se llama miasis. En ella, los gusanos se alimentan del tejido vivo y excretan dentro de la herida.

A la izquierda, imagen de gusano barrenador. Derecha, foto de una lesión. Senasica

¿Qué síntomas causa el gusano barrenador en animales?

La especialista de la UNAM explicó que los animales pueden desarrollar infecciones bacterianas que producen un olor desagradable, característico del gusano barrenador.

También pueden presentar:

Dolor

Pérdida de apetito

Letargo

Fiebre

En animales de compañía, como perros y gatos, pueden observarse cambios de conducta. Se vuelven agresivos, se aíslan, dejan de comer, lamen o rascan la herida de forma insistente e incluso pueden intentar automutilarse por la molestia.

Gusano barrenador no pasa directamente de animales a humanos

La profesora de la UNAM subrayó que la infección no puede pasar de un animal a una persona directamente.

Sin embargo, los animales funcionan como centinelas. Esto significa que, si un animal tiene larvas, es señal de que hay moscas adultas en la zona. En ese escenario, una herida de otro animal o de una persona puede infestarse.

La científica señaló que el gusano barrenador recuerda la conexión entre la salud animal, humana y ambiental.

“A mayor descuido del ambiente y la ecología tendremos cada vez más epidemias y pandemias”, advirtió.

¿Qué hacer ante la posible presencia del gusano barrenador?

Ante la posibilidad de presencia del insecto, Alcalá Canto recomendó acudir a las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La especialista insistió en que el problema debe atenderse con vigilancia, diagnóstico y tratamiento adecuados, tanto por el impacto en animales como por sus repercusiones en salud pública.