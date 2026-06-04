¿Nos estamos volviendo más infértiles? Especialista explica por qué cada vez cuesta más lograr un embarazo

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En los últimos años, hablar sobre infertilidad se ha vuelto común, pues aunque durante mucho tiempo fue un tema que muchas parejas enfrentaban en silencio, especialistas advierten que los problemas para lograr un embarazo son más frecuentes de lo que se piensa.

En entrevista, para el noticiero “A las nueve en uno”, la doctora Débora Casis señaló que la infertilidad sigue siendo una situación rodeada de estigmas y desinformación.

“Es un tema difícil, lo de la fertilidad, la infertilidad. Más que nada, se trata de que este tema se platique más, se hable más, porque es algo que todos vivimos un poquito en la soledad”. Dra. Débora Casis

¿Por qué cada vez hay más problemas de fertilidad?

De acuerdo con Débora Casis, uno de los factores más importantes es que las mujeres están decidiendo tener hijos a una edad más avanzada. “Las mujeres estamos posponiendo iniciar la maternidad más tarde. La edad promedio del primer hijo es arriba de los 30 años”, comentó.

La especialista aclaró que esto no significa que exista algo incorrecto en esa decisión, pero sí tiene consecuencias biológicas:

“Conforme pasa el tiempo, nuestros óvulos van teniendo el efecto de la edad y disminuye la cantidad y la calidad de óvulos que tenemos disponibles”. Dra. Débora Casis

Además de la edad, el ritmo de vida actual también juega un papel importante. El estrés constante, la falta de descanso y algunos hábitos poco saludables pueden afectar la salud reproductiva. “La verdad es que también vivimos en un mundo de mucha velocidad, mucho estrés, y eso sí tiene un impacto”, indicó.

La infertilidad no es solo un problema de mujeres

Uno de los puntos que más destacó la especialista es que la infertilidad suele asociarse únicamente con las mujeres, cuando en realidad se trata de una situación que involucra a ambos integrantes de la pareja.

“Las causas de infertilidad se dividen muy equitativamente entre 30% de la mujer, 30% del hombre y 30% que son causas de los dos”. Dra. Débora Casis

Por ello, recomendó que tanto hombres como mujeres se realicen revisiones médicas periódicas y no esperen a que aparezca un problema para acudir con un especialista.

¿Cómo prevenir problemas de fertilidad?

La doctora Casis aseguró que la medicina preventiva es clave para detectar posibles complicaciones antes de que afecten la posibilidad de lograr un embarazo.

“Lo que está pasando ahorita es que la infertilidad la estamos diagnosticando cuando ya tenemos un problema y tenemos que buscar una solución”. Dra. Débora Casis

Entre las recomendaciones se encuentran acudir regularmente al ginecólogo, evaluar la reserva ovárica, descartar infecciones y revisar el estado metabólico general. En el caso de los hombres, también aconsejó llevar a cabo estudios para conocer la calidad del esperma.

Asimismo, destacó que después de los 35 años sigue siendo posible lograr un embarazo, aunque recomienda actuar con mayor anticipación.

“Después de los 35 no significa que no nos podemos embarazar, simplemente hay que ser un poco más proactivos si queremos buscar embarazos en un futuro”, concluyó.

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