Confirman primera muerte por sarampión en CDMX; suman 28 fallecimientos en el país

SSA confirma una muerte por sarampión en CDMX | Foto: Getty Images (Ilustrativa)

La Secretaría de Salud (SSA) confirmó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México (CDMX) en el Informe Diario del Brote de Sarampión en México del lunes 9 de febrero. La defunción se incluyó en los registros de 2025, lo que indicaría que no sucedió en el presente año.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX no ha ofrecido mayores detalles sobre este fallecimiento; sin embargo, este nuevo caso significa un monto acumulado de 28 muertes por sarampión en México entre 2025 y 2026.

Confirman primera muerte por sarampión en CDMX

Este martes, la SSA publicó los números por sarampión con corte al9 de febrero de 2026, informando que el número de fallecidos por la enfermedad pasó de 25 a 26 en México durante el transcurso de 2025.

La más reciente muerte confirmada corresponde a la Ciudad de México; sin embargo, no se ofrecieron más detalles al respecto en el Informe Diario del Brote de Sarampión en México.

De esta forma, la capital mexicana se suma a otras seis entidades mexicanas que presentan fallecimientos por la enfermedad:

Chihuahua: 21 (2025)

Jalisco: 2 (2025)

Sonora: 1 (2025)

Durango: 1 (2025)

Ciudad de México: 1 (2025)

Michoacán: 1 (2026)

Tlaxcala: 1 (2026)

Al momento, la Ciudad de México presenta una tasa de letalidad de 2.17 con respecto a los 46 casos confirmados acumulados que presentó en 2025.

En lo que va de 2026, la capital del país presenta 138 casos confirmados acumulados; sin embargo, aún no presenta muertes del 1 de enero al 9 de febrero, según los datos de la Secretaría de Salud.

De manera acumulada (entre 2025 y 2026), la Ciudad de México presenta 184 casos de sarampión y una defunción confirmada.

¿Cuál es la situación actual del sarampión en México?

La República Mexicana acumula 2 mil 143 casos de sarampión en lo que va de 2026, mientras que en 2025 se confirmaron 6 mil 432, dando un total acumulado de 8 mil 899 desde el inicio del brote, según la autoridad sanitaria mexicana.

En el acumulado de los casos confirmados de 2025 y 2026, los 32 estados del país han notificado casos de sarampión distribuidos en 319 municipios.

La SSA ofrece el siguiente registro de casos totales acumulados de sarampión en los 32 estados de la República Mexicana entre el año pasado y el transcurso del actual:

Chihuahua: 4,504

4,504 Jalisco: 2,097

2,097 Chiapas: 497

497 Michoacán: 296

296 Guerrero: 281

281 Sinaloa: 234

234 Ciudad de México: 184

Sonora: 154

154 Colima: 86

86 Estado de México: 68

68 Durango: 62

62 Coahuila: 55

55 Puebla: 54

54 Tabasco: 41

41 Baja California: 33

33 Morelos: 33

33 Nayarit: 31

31 Zacatecas: 22

22 Querétaro: 22

22 Veracruz: 21

21 Tlaxcala: 15

15 Oaxaca: 15

15 Campeche: 14

14 Nuevo León: 14

14 Tamaulipas: 12

12 San Luis Potosí: 10

10 Quintana Roo: 10

10 Baja California Sur: 8

8 Aguascalientes: 8

8 Hidalgo: 8

8 Guanajuato: 5

5 Yucatán: 5

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (mil 327 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (mil 088 casos) y el de 25 a 29 años (963casos).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 50.41 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años , con tasas de 15.48 y 10.28 respectivamente.

En 2026, el estado más afectado por el padecimiento es Jalisco con mil 432 casos en lo que va del año, es decir, el 58.04% de los casos confirmados este año.

Refuerzan vacunación en CDMX

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó el lanzamiento de la campaña “Juntas y juntos nos protegemos contra el sarampión” el pasado domingo 8 de febrero en el Bosque de Chapultepec.

se anunció la movilización de 500 brigadas compuestas por mil 500 profesionales de la salud, además de la apertura total de los 300 Centros de Salud de la ciudad y la instalación de 21 puntos estratégicos.

Dichos puntos estratégicos estarán abiertos en un horario extendido de 09:00 a 23:00 horas con uno por alcaldía, según informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Por otro lado, se confirmó el despliegue de 100 puntos de vacunación en el sistema de transporte capitalino:

70 en el Metro

10 en Metrobús

10 en Transportes Eléctricos

10 en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

El operativo contempla también 50 puntos fijos en lugares de alta afluencia como el Zócalo, Chapultepec y mercados, además de 50 módulos en escuelas de nivel medio superior.

Las 250 brigadas restantes realizan un “barrido territorial” colonia por colonia, iniciando en Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

De manera especial, se mantiene vigilancia en centrales de camiones y un operativo nocturno en la Central de Abasto para atender a las 400 mil personas que transitan diariamente por dicho nodo logístico.

¿Cómo saber dónde te puedes vacunar en la CDMX?

Los ciudadanos podrán escanear un código QR para conocer la ubicación exacta de los puntos de vacunación y asegurar su protección gratuita y segura.

Asimismo, Clara Brugada compartió la distribución de los puntos estrátegicos que desplagaremos en las 16 alcaldías. Los ciudadanos interesados puede ver la ubicación en la siguiente página.

Desde Chapultepec, el Secretario de Salud Federal, David Kershenobich instó el pasado domingo a la población de entre 6 meses y 49 años a acudir por su dosis

