Crisis de hemodiálisis en Toluca agrava salud de pacientes

GENERANDO AUDIO...

La falta de hemodiálisis en Toluca ya impacta la salud de más de 100 pacientes que dependen del tratamiento para sobrevivir. La suspensión del servicio ha generado preocupación entre familiares y afectados.

Pacientes del Hospital “Adolfo López Mateos”, del IMSS Bienestar, denuncian que llevan varios días sin recibir atención. Por su parte, autoridades atribuyen la situación a problemas de suministro.

Felipe Gerardo, paciente afectado, asegura que se sienten vulnerables y sin recursos económicos para costear atención privada, por lo que dependen de la reanudación del servicio público.

Por su parte, Itzel Vega, quien no ha recibido su tratamiento desde hace una semana en el Hospital “Adolfo López Mateos” del IMSS Bienestar, describe síntomas como náuseas, dolor de huesos, vómito, debilidad, hinchazón y dificultad para respirar.

De acuerdo con los propios pacientes, el tratamiento debe realizarse al menos tres veces por semana para evitar complicaciones graves.

Clínicas privadas ofrecen el servicio a alto costo

Ante la falta de atención, algunos pacientes han acudido a clínicas privadas. Sin embargo, los costos van de mil 500 a 2 mil 300 pesos por sesión, según relata Marco Hernández. Además, señala que la alta demanda ha saturado estos espacios.

En una tarjeta informativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que la situación obedece a un problema de suministro por parte de la empresa proveedora y aseguró que la atención está garantizada.

No obstante, pacientes y representantes advierten que el problema no se limita al Valle de Toluca, sino que también afecta a otros hospitales del Estado de México que brindan hemodiálisis.

Horacio Valdés, representante de los afectados, subraya que la falta de tratamiento podría agravar la condición de quienes ya presentan complicaciones.

Mientras el suministro no se restablezca, más de un centenar de personas permanece en incertidumbre, ante el riesgo de que las consecuencias para su salud sean irreversibles.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.