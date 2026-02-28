Arranca campaña binacional de vacunación contra sarampión en frontera entre México y Guatemala

GENERANDO AUDIO...

Arranca campaña de vacunación contra el sarampión en la zona fronteriza entre México y Guatemala como parte de un acuerdo binacional para reforzar la inmunización y prevenir posibles brotes.

El inicio se realizó en el Consulado de México en Tecún Umán, donde se instaló un módulo que operará durante toda la semana, en coordinación con acciones espejo en el lado mexicano, particularmente en Chiapas.

El secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, explicó que la estrategia busca crear un “cerco sanitario” en ambos lados de la frontera para prevenir el sarampión.

Detalló que en la entidad se han confirmado 21 casos recientes en 2026, sin defunciones, y precisó que todos corresponden a personas no vacunadas. Subrayó que la vacunación es la principal medida de prevención.

Informó que se amplió el rango de edad para la aplicación de la vacuna hasta los 49 años, además de reforzar acciones en escuelas y eventos masivos, incluida la feria de Tapachula, donde se instalarán puestos de inmunización.

San Marcos mantiene vigilancia epidemiológica por el sarampión

Por su parte, el epidemiólogo del Departamento de San Marcos, Juan Pablo Velázquez, señaló que la única herramienta efectiva para contener el sarampión es la vacunación.

Indicó que el departamento mantiene cobertura alta, pese a reportes en jurisdicciones cercanas como Quetzaltenango y la Jurisdicción 7 en Chiapas. La meta es alcanzar y sostener una cobertura superior al 95% en los 30 municipios.

Confirmó que en San Marcos se registró un caso en el municipio de Sipacapa, correspondiente a un menor de 11 años que no contaba con esquema completo de vacunación. El núcleo familiar, detalló, sí estaba inmunizado.

Velázquez añadió que, ante la dinámica migratoria en la región, no es posible frenar el tránsito de personas, por lo que la prioridad es garantizar una vacunación oportuna.

Estrategia incluye módulos y barridos casa por casa

El cónsul de México en Tecún Umán, José Luis Alvarado Valenzuela, calificó el inicio de la estrategia como un hecho relevante para la región fronteriza y destacó la coordinación sanitaria entre ambos países.

Autoridades informaron que el plan contempla detección temprana de casos, bloqueos vacunales, barridos casa por casa, vigilancia epidemiológica y módulos permanentes en puntos estratégicos de la franja fronteriza.

Asimismo, señalaron que los casos detectados en Chiapas y en Guatemala han sido importados y no autóctonos, y atribuyeron la contención a la cooperación binacional.

Finalmente, reiteraron el llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación y acudir a los módulos instalados, como medida clave para evitar brotes y proteger a niñas, niños y grupos vulnerables.

