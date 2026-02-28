Los “químicos eternos” estarían acelerando el envejecimiento de hombres de 50 a 64 años, señala estudio

GENERANDO AUDIO...

Son utilizadas en sartenes antiadherentes y envases. Foto: Getty Images

Los llamados “químicos eternos”, presentes en productos cotidianos como sartenes antiadherentes, envases de comida y ropa impermeable, podrían estar acelerando el envejecimiento biológico, especialmente en hombres de entre 50 y 64 años, según un estudio científico publicado en la revista “Frontiers in Aging”.

La investigación encontró que dos compuestos químicos ampliamente distribuidos en el organismo humano están asociados con un envejecimiento celular más rápido, lo que abre nuevas preocupaciones sobre el impacto de estas sustancias en la salud a largo plazo.

¿Qué son los PFAS y por qué preocupan?

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, son miles de compuestos sintéticos utilizados durante décadas en productos industriales y de consumo por su capacidad para repeler agua, grasa y manchas, además de resistir altas temperaturas.

Su principal característica es también su mayor riesgo: casi no se degradan en el ambiente ni en el cuerpo humano, por lo que se les denomina “químicos permanentes”.

Actualmente, los PFAS se detectan en el agua, el suelo, animales y tejidos humanos. Investigaciones previas los han relacionado con problemas de salud como ciertos tipos de cáncer, obesidad, infertilidad y alteraciones hormonales.

El estudio que analizó el envejecimiento biológico

El equipo encabezado por el doctor Xiangwei Li, de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, analizó datos de 326 adultos mayores participantes en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos (NHANES) entre 1999 y 2000.

Los investigadores examinaron muestras de sangre para detectar 11 tipos distintos de PFAS y estudiaron el metiloma del ADN, un marcador epigenético que regula la expresión genética.

Con esta información aplicaron 12 relojes epigenéticos, herramientas científicas que estiman la edad biológica del cuerpo, para comparar la edad celular con la edad cronológica de los participantes.

La edad biológica refleja qué tan envejecido está el organismo a nivel celular, independientemente de los años cumplidos.

Dos químicos destacan por su impacto

Los científicos detectaron dos compuestos en particular en el 95% de los participantes:

Ácido perfluorononanoico (PFNA)

Perfluorooctanosulfonamida (PFOSA)

Los niveles más altos de estas sustancias se asociaron estrechamente con un envejecimiento epigenético acelerado en hombres de entre 50 y 64 años. En mujeres no se observó la misma relación.

“Aquí demostramos que ciertas sustancias químicas permanentes parecen acelerar el envejecimiento biológico, siendo los hombres de mediana edad el grupo más vulnerable”, explicó Li.

Otros PFAS también estuvieron presentes en gran parte de la población analizada, pero no mostraron relación directa con cambios en la edad biológica, lo que sugiere que no todos estos compuestos afectan al organismo de la misma manera.

¿Por qué la mediana edad sería más vulnerable?

El primer autor del estudio, el doctor Ya-Qian Xu, señaló que la mediana edad podría representar una etapa especialmente sensible para el organismo.

Según explicó, en este periodo el cuerpo se vuelve más susceptible a factores de estrés relacionados con el envejecimiento, lo que podría intensificar la respuesta ante contaminantes químicos.

Además, los investigadores consideran que factores del estilo de vida, como el tabaquismo, podrían amplificar los efectos dañinos en hombres.

Sustancias aún presentes en productos actuales

El PFNA y el PFOSA fueron desarrollados entre las décadas de 1950 y 1960 y todavía se utilizan en distintos productos industriales y de consumo debido a su resistencia al calor, la corrosión y las manchas.

Al igual que otros PFAS, estas sustancias se acumulan en el organismo con el tiempo y pueden generar efectos tóxicos.

Aunque algunos PFAS más antiguos comenzaron a eliminarse gradualmente tras el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes de 2001, nuevas variantes han surgido en el mercado, incluso vinculadas a tecnologías emergentes como centros de datos de inteligencia artificial.

Regulación y recomendaciones

Ante la creciente evidencia científica, algunos países ya comenzaron a endurecer regulaciones. Francia prohibió recientemente los PFAS en ropa y cosméticos, mientras la Unión Europea analiza restricciones adicionales.

Los investigadores sugieren ampliar las normativas para incluir compuestos menos estudiados como el PFNA y el PFOSA.

Mientras tanto, recomiendan reducir la exposición evitando calentar envases de comida rápida en el microondas y limitando el consumo frecuente de alimentos altamente empaquetados.

El equipo científico también trabaja en analizar cómo interactúan los PFAS con otros contaminantes comunes, con el objetivo de comprender mejor los riesgos acumulativos para la salud humana.

