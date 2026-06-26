¿Cuál es la droga que más se consume en el mundo? ONU alerta sobre nuevas drogas sintéticas

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Consumo de drogas rompe récord mundial. Foto ilustrativa: Getty

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que la mariguana fue la droga ilícita más consumida en el planeta en 2024. Y alertó sobre la aparición de nuevas sustancias sintéticas en el mercado.

Después de la mariguana, le siguen los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis, aseguró el Informe Mundial sobre las Drogas 2026, publicado este jueves 26 de junio.

Sin embargo, los nuevos opioides sintéticos, como los fentanilos, los nitazenos y las orfinas, buscados como sustitutos de la heroína, se han vuelto cada vez más accesibles.

ONU alerta por las nuevas drogas sintéticas

El consumo de drogas en todo el mundo está creciendo, lo que incluye un preocupante “aumento sin precedentes” de nuevas sustancias sintéticas potentes y peligrosas, advirtió este viernes un organismo de control de la ONU.

Se estima que 331 millones de personas usaron alguna sustancia psicoactiva en 2024, indicó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su Informe Mundial sobre las Drogas de 2026.

Esto representa el 6.2% de la población mundial de entre 15 y 64 años, y un aumento respecto al 5.2% registrado en 2014.

“Hemos observado un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, lo que es preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes”, aseguró la directora de la UNODC, Mónica Juma, en un comunicado.

¿Cuáles son las nuevas drogas sintéticas?

Los productores de drogas siguieron creando nuevas sustancias sintéticas “en un intento por eludir las regulaciones y evitar ser detectados”, señaló la agencia.

Las incautaciones de narcóticos en 2024 revelaron “cinco veces más tipos de drogas” que antes del año 2000, agregó.

“El número de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) que, según los informes, han estado circulando en los mercados de drogas (…) alcanzó las 755 en 2024, y 118 de estas sustancias se reportaron por primera vez”, señaló el organismo.

Por su parte, el mercado mundial del opio y la heroína sigue muy afectado por la prohibición del cultivo de amapola impuesta por los talibanes en Afganistán en 2022, según el informe.

Esto ha llevado a los traficantes a buscar alternativas sintéticas como el fentanilo.

“El abandono de los opiáceos de origen vegetal en favor de los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que acarrean”, señaló la UNODC.

El organismo de control también observó la aparición de nuevos mercados para la metanfetamina, producida en gran medida en Birmania, pero también en Norteamérica, África occidental y meridional y el suroeste de Asia.

El consumo de mariguana también sigue creciendo, en parte debido a la legalización y a la despenalización: el número de consumidores aumentó un 40% entre 2014 y 2024, y casi el 5% de la población mundial de entre 15 y 64 años consumió cannabis en 2024.

La producción de cocaína se multiplicó por más de cuatro durante la década analizada, y los traficantes aumentaron los suministros dirigidos tanto a los mercados ya establecidos en Europa, América y Oceanía, como a los nuevos en África y Asia, precisó la entidad de Naciones Unidas.

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