¿Por qué los mexicanos están celebrando el Mundial con tanto ímpetu? UNAM explica la razón

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UNAM explica la razón de los intensos festejos por el Mundial. Foto: Cuartoscuro-IA

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que los festejos por el triunfo de México ante Chequia en el Mundial reunieron a más de 800 mil personas en la capital. Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) calificó a las celebraciones mundialistas en el país como un “fenómeno de masas muy impresionante“.

Fernando Vizcaíno Guerra, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó esta euforia debido a que las celebraciones y eventos sociales por la justa mundialista brindan a las personas la oportunidad de “abrirnos y abrazar incluso a desconocidos para vencer aislamientos y desamparos“.

Las razones detrás de la euforia en festejos por el Mundial en México

La UNAM reconoció en su Gaceta del 25 de junio que la euforia producida por las victorias de México superan a la emoción que ha provocado el Mundial en Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá, provocando un “entusiasmo colectivo que ha invadido todo el país“.

Al respecto, Vizcaíno Guerra señaló que este fenómeno se podría explicar a través de distintos ángulos, incluyendo el hecho de que el futbol es un deporte más popular en México que en EE.UU. y Canadá, donde son más populares el beisbol o el hockey sobre hielo, entre otros.

Además, el experto de la UNAM puntualizó otras dos posibles razones de carácter comunicativo y político:

“El gobierno federal, así como los gobiernos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, le están dando al Mundial no sólo una dimensión deportiva y pública, sino también política, para legitimar sus respectivas políticas públicas, precisamente”. “Hay que agregar los intereses de la FIFA y los medios de comunicación, sobre todo la televisión y la radio, que ven esta competición como un jugoso negocio y lo redimensionan”.

Fuente: UNAM

Sin embargo, Fernando Vizcaíno Guerra aseguró que existe una razón de carácter psicológico que define a la sociedad mexicana.

Las razones psicológicas detrás de los festejos por el Mundial

Según el investigador, otra explicación de este fenómeno de masas se relaciona con la tesis del escritor Octavio Paz de que todos los pueblos, todas las personas buscamos distintos medios o caminos para superar nuestro sentimiento de soledad.

“México es un pueblo que resuelve su soledad en la celebración colectiva, el grito, la fiesta, la borrachera… Y el futbol nos da a los hombres particularmente –porque este deporte todavía tiene muchos arraigos masculinos– la oportunidad de abrirnos, gritar, abrazar a otros, incluso a desconocidos, para vencerla“, señaló.

Vizcaíno Guerra explicó que este intento por vencer a la soledad es la explicación psicológica detrás de las celebraciones multitudinarias en el Ángel de la Independencia, el Zócalo y la Glorieta de la Minerva, entre otros sitios del país.

¿Y si eliminan a México? El aficionado sufrirá un duelo

Fernando Vizcaíno también señaló que cuando la Selección Nacional de México quede eliminada del Mundial, en el supuesto probable de que no gane el torneo, el público mexicano “sufrirá” un duelo colectivo temporal.

“Luego de la eliminación, una ola de tristeza, frustración e incredulidad golpeará a los aficionados y a los que no lo son tanto y que éstos experimentarán un duelo simbólico por una ilusión compartida que se perdió”. Fernando Vizcaíno Guerra, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Sin embargo, apeló a la posibilidad de que emerja una catarsis por medio de la crítica, señalando primero a Javier Aguirre, entrenador del Tricolor, como el gran culpable del fracaso.

Los siguientes en la fila de culpables son los jugadores y, finalmente, la Federación Mexicana de Futbol, que es la responsable del nivel de futbol en México.

Finalmente, el universitario aseguró esperar que el público mexicano sea resiliente ante la eliminación del Tricolor y asumirá que el resultado es simplemente eso: un resultado de un partido de futbol.

“¿Qué podemos esperar que suceda a partir de entonces? Que las redes sociales se llenen de memes y burlas, ya que éstos permiten ejercer la crítica, pero también superar el duelo, aligerar el ambiente y aceptar que la vida cotidiana continúa”, remató.

¿La buena noticia? El duelo también será colectivo

El experto de la UNAM señaló que, cuando una selección es eliminada, “se rompe el hechizo mediático y quedan expuestas las contradicciones estructurales del futbol y la sociedad, permitiendo al aficionado reflexionar de manera activa“.

En este sentido, la identidad de un pueblo, en este caso el mexicano, se puede adquirir a través de la derrota y no por el triunfo.

“A veces, los pueblos adquieren su sentido de comunidad no por el triunfo, sino por la derrota: el triunfo desencadena una euforia efímera, pero la derrota dolorosa genera un duelo colectivo que paradójicamente acaba por unificar a la gente“, señaló.

Además, remató diciendo que el discurso cambiará, pero seguirá siendo colectivo: “Y en lugar de: ‘somos los mejores’, el nuevo relato de la mayoría social dice: ‘somos los que resistimos, nos quejamos, nos reímos de nuestro fracaso y exigimos cambios’“.

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