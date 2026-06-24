Francia confirma su primer caso de ébola en un médico que regresó del Congo

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Todos los detalles del primer caso de ébola en Francia | Fotos: AFP

Las autoridades sanitarias de Francia anunciaron este miércoles el primer caso de ébola en el país europeo. Se trata de un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), donde avanza una epidemia de esa enfermedad infecciosa.

Se trata del primer caso de esta fiebre hemorrágica potencialmente mortal identificado fuera del continente africano durante el actual brote, que también ha afectado a Uganda, en el continente africano.

¡Confirman primer caso de ébola en Francia!

El Ministerio de Sanidad de Francia confirmó este 24 de junio “la identificación de un primer caso positivo de enfermedad por virus del ébola en el territorio nacional”, indicó en un comunicado.

Cabe destacar que la autoridad sanitaria francesa precisó a la agencia francesa AFP que el caso se detectó en Francia continental. Según el ministerio, la carga viral del paciente es “muy débil”.

Este es el primer caso fuera de África, pues casos sospechosos anteriores durante el actual brote, tanto en Brasil como en Italia, fueron finalmente descartados o no confirmados.

¿Qué se sabe del primer caso de ébola en Francia?

El primer caso de ébola en Francia corresponde a un médico de la organización no gubernamental (ONG) Alima, según indicó la misma organización; el paciente viajó en un avión comercial de Air France desde Kinshasa.

Air France confirmó que “un cliente que viajaba a bordo del vuelo AF736 Kinshasa–París-Charles de Gaulle fue atendido por los servicios médicos tras su llegada” el 23 de junio de 2026.

La aerolínea francesa precisó haber transmitido la lista de los pasajeros del vuelo, de acuerdo con AFP.

Al principio, el paciente tenía apenas un dolor de cabeza pero su estado “empeoró ligeramente durante el vuelo” y en cuanto aterrizó en París recibió asistencia, informó el Ministerio francés de Sanidad.

Esta es la primera vez que se diagnostica un caso de ébola en Francia.

Cinco personas sospechosas están en aislamiento

Cinco personas que estuvieron en contacto con el paciente infectado han sido identificadas y puestas en aislamiento, según la ministra de Sanidad Stéphanie Rist en France 2 el miércoles por la noche.

“En cuanto se nos avisó, evidentemente identificamos a las personas que habían estado bastante cerca de él en el avión“, explicó Rist, quien precisó que el médico era “asintomático” cuando embarcó.

El riesgo a nivel global por ébola sigue siendo bajo

Tras conocerse el caso en Francia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que el riesgo para la salud pública sigue siendo “bajo” a escala mundial, incluida Francia.

El caso “recuerda los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de primera línea“, agregó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a periodistas.

En 2014, durante una gran epidemia en África occidental, dos pacientes fueron acogidos en territorio francés pero habían sido diagnosticados en el extranjero.

¿Qué se sabe del brote de ébola en el Congo?

La República Democrática del Congo, de donde regresó el médico diagnosticado, se ve afectada por una gran epidemia de esta enfermedad que provoca una fiebre hemorrágica, en muchos casos mortal.

La epidemia fue causada por una cepa poco frecuente del virus, llamada Bundibugyo, contra la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) también consideró que el riesgo de infección es bajo para los residentes europeos y los viajeros que van a áreas de tráfico activo, recordó el ministerio francés.

Según datos oficiales, se han identificado 896 casos, incluidas 232 muertes, pero los expertos consideran muy probable que la cifra sea mayor.

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