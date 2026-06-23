¡Mucho cuidado! Cofepris alerta por bótox falsificado: ¿cómo identificarlo?

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¡Los dos productos falsos de bótox son un riesgo sanitario! | Foto: Pexels

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó este lunes 22 de julio por la falsificación de los productos BOTOX (Toxina botulínica tipo A) y BOTOX Cosmetic (OnabotulinumtoxinA), medicamentos populares en la industria cosmética.

A través de una alerta sanitaria, la autoridad mexicana ofreció una serie de recomendaciones y señales para poder identificar los dos productos falsificados, los cuales pueden significar un importante riesgo para la salud de los consumidores.

¡Cofepris alerta por bótox falsificado, es un riesgo para la salud!

La empresa importadora AbbVie Farmacéuticos, S.A. de C.V. identificó la falsificación del producto BOTOX (Toxina botulínica tipo A) y BOTOX Cosmetic (OnabotulinumtoxinA) en territorio nacional.

“Adicionalmente, Cofepris recibió notificaciones de autoridades sanitarias internacionales sobre la detección de otros lotes falsificados“, según señaló la comisión en su alerta sanitaria.

La Cofepris aseguró que el uso de los productos falsificados representa un riesgo para la salud, ya que se desconoce su procedencia, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución y transporte.

“Además, no se tiene certeza sobre las materias primas empleadas en su elaboración, por lo que no se garantiza su seguridad, eficacia y calidad”. Cofepris

BOTOX Cosmetic (OnabotulinumtoxinA) no cuenta con registro sanitario en México, por lo que no está autorizado para su comercialización. “Esto es un riesgo para la salud, ya que se desconocen los mecanismos mediante los cuales fue importado ya que no existe evidencia de su ingreso legal al país”, de acuerdo con la alerta.

BOTOX (Toxina botulínica tipo A) requiere receta médica para su adquisición, con base en el artículo 226 de la Ley General de Salud (LGS). El uso indiscriminado y sin supervisión de un médico especialista, puede generar un riesgo para la salud de los consumidores.

¿Cómo identificar estos productos falsos?

La presentación falsificada de BOTOX Cosmetic (OnabotulinumtoxinA) 100 U tiene el número de lote HA88346 y su caja está marcada con la fecha de caducidad 2027.01.04. Entre las anomalías que se detectaron, se encuentran:

Leyendas y textos del producto en idioma inglés y turco.

El número de lote no existe en el sistema de inventario del fabricante Allergan Pharmaceuticals Ireland e importador AbbVie Farmacéuticos, S.A. de C.V.

Comercializado en redes sociales.

No tiene registro sanitario.

Fuente: Cofepris

Por otro lado, las cajas apócrifas de BOTOX (Toxina botulínica tipo A) 100 U tienen el número de lote D0044C3 y la fecha de caducidad correspondiente a 02 MAR 27, la cual se encuentra escrita de manera abreviada.

Cabe destacar que la alerta no es solo de corte nacional, sino que también se emitió una alerta de carácter internacional por los lotes C7746C3 y C7936C3 de BOTOX (Toxina botulínica tipo A*) 100 U, así como por el lote C8846C3 de BOTOX (Toxina botulínica tipo A*) 200 U.

Recomendaciones para identificar bótox falso

En el caso de los dos productos falsificados, se hizo un llamado a la población para que, en caso de identificarlos, no se adquieran ni se utilicen, además de realizar la denuncia en el siguiente link en caso de contar con información de su comercialización.

Además, la Cofepris emitió las siguientes recomendaciones generales para no caer en los peligros de BOTOX y BOTOX Cosmetic falsificados:

Antes de utilizar cualquier medicamento, realiza una inspección visual del empaque secundario y primario para verificar que: Se encuentre en idioma español Ostente registro sanitario Los números de lote y fechas de caducidad coincidan No presente signos de manipulación o alteración.

No adquieras, suministres ni utilices medicamentos comercializados en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, así como en la vía pública como tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal. Esto aplica principalmente para los medicamentos que requieren valoración, receta y supervisión médica o se oferten a un precio exageradamente menor que el establecido en el mercado. Así como para aquellos que presenten textos en un idioma diferente al español o no cuenten con registro sanitario.

Adquiere y administrar BOTOX (Toxina botulínica tipo A) únicamente en establecimientos que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, al ser los autorizados para su comercialización. Asimismo, aplica el producto bajo la supervisión de un médico especialista.

únicamente en establecimientos que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, al ser los autorizados para su comercialización. En caso de utilizar o administrar el producto BOTOX (Toxina botulínica tipo A* ) y BOTOX Cosmetic (OnabotulinumtoxinA) con las anomalías descritas, suspende de inmediato su uso y consultar a un profesional de la salud para la valoración médica correspondiente.

) y con las anomalías descritas, suspende de inmediato su uso y consultar a un profesional de la salud para la valoración médica correspondiente. Reporta reacciones adversas en el siguiente enlace o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Fuente: Cofepris

¿Qué son y para que se usan estas sustancias?

La toxina botulínica tipo A es elaborada por una bacteria, Clostridium botulinum y forma parte del medicamento Botox, que se usa en cantidades pequeñas para el tratamiento de ciertas afecciones, como sudoración excesiva en las axilas y espasmos musculares graves en el cuello y los hombros.

La toxina botulínica de tipo A también se usa para reducir las arrugas de la cara, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (EE.UU.).

Por otro lado, la onabotulinumtoxinA es una neurotoxina que, cuando se inyecta en un músculo, bloquea las señales nerviosas que provocan tensión y movimientos incontrolables del músculo, por lo que MedlinePlus asegura que se usa para:

Atenuar temporalmente líneas de expresión (arrugas entre las cejas) en adultos de 18 años en adelante

Atenuar temporalmente líneas de expresión de los ojos (arrugas cerca de la esquina exterior del ojo) en adultos de 18 años en adelante

Atenuar temporalmente las líneas de expresión de la frente en adultos de 18 años en adelante

Atenuar temporalmente las bandas verticales que conectan la mandíbula y el cuello

Fuente: MedlinePlus

Hasta el momento, no se han descrito los efectos de dichas sustancias en los productos falsificados.

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