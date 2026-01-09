¿Qué pasa cuando una niña queda embarazada? Estos son los riesgos físicos y psicológicos de un embarazo infantil

GENERANDO AUDIO...

El caso de una adolescente de 13 años que sufrió complicaciones graves de salud tras el parto en Chiapas ha generado preocupación entre autoridades y especialistas, al evidenciar los riesgos que implica un embarazo infantil. Médicos y expertos en salud pública coinciden en que la maternidad infantil puede ocasionar consecuencias físicas y emocionales severas, debido a la inmadurez biológica y psicológica de las niñas y adolescentes.

No solo en el parto, estos son los riesgos y consecuencias físicas y emocionales del embarazo infantil

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 21 millones de niñas de entre 15 y 19 años quedan embarazadas en regiones en desarrollo, y alrededor de 12 millones llegan a dar a luz. Sin embargo, el riesgo es mucho mayor en menores de 15 años.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que en niñas de 10 a 14 años, el riesgo de muerte materna y perinatal puede multiplicarse hasta cuatro veces.

Entre las principales complicaciones médicas se encuentran según ambas instituciones y la Secretaria de Salud se encuentran:

Preeclampsia (hipertensión arterial durante el embarazo)

Eclampsia (convulsiones durante el embarazo o el parto)

Anemia

Infecciones urinarias

Endometritis puerperal

Infecciones de transmisión sexual (incluyen la del virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida)

Abortos espontáneos

Desnutrición

Dichos daños a la salud, derivan principalmente a que la pelvis de una adolescente no está completamente desarrollada para soportar el peso del feto, lo que incrementa el riesgo de lesiones internas, partos complicados y secuelas permanentes, según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde la psicología, el embarazo infantil representa una carga emocional profunda. Expertos de la UNAM coinciden en que una niña o adolescente no cuenta con la madurez emocional, económica ni social para asumir la maternidad.

María Asunción Lara, del Instituto Nacional de Psiquiatría, señala que uno de los principales trastornos asociados es la depresión, especialmente cuando existe abandono escolar, ruptura del círculo social, rechazo familiar o falta de apoyo de la pareja.

La adolescente enfrenta altos niveles de estrés, angustia, culpa y miedo, además de la presión por tomar decisiones que alteran por completo su proyecto de vida; mientras que el hombre sufre un dolor menor o nulo.

Autoridades de salud, como el Gobierno de Morelos, advierten que el embarazo en esta etapa puede detonar desequilibrios emocionales, somatizaciones, intentos de aborto e incluso conductas suicidas, al sumarse a los cambios propios de la adolescencia como la búsqueda de identidad y la confusión emocional.

Riesgos para el recién nacido

Ahora bien, no solo la salud de la madre enfrenta complicaciones, pues con base en la OMS, los bebés nacidos de madres menores de 20 años enfrentan un mayor riesgo de muerte neonatal, además de probabilidades más altas de nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y retrasos en el desarrollo físico y cognitivo, con efectos que pueden extenderse a lo largo de la vida.

Aunado a ello, psicológicamente también pueden experimentar consecuencias si sufren el rechazo de su madre.

¿Qué pasó en Chiapas con la niña de 13 años que salió embarazada?

El pasado 7 de enero, se viralizó el caso de Deysi, una menor de 13 años (al inicio se dijo que tenía 10) originaria del municipio indígena de San Juan Chamula, Chiapas, que dio a luz en el Hospital de la Mujer, en San Cristóbal de Las Casas y quedara en estado grave.

Un hombre identificado como “su esposo” de aproximadamente 17 años abandonó a la menor en el hospital y huyó tras ver que esta presentaba complicaciones. Ante esto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación.

Hace unas horas, la Secretaría de Salud y la Fiscalía informaron que ya se encuentra estable junto con su bebé pese a las complicaciones del parto (aplastamiento de vejiga y uretra, así como lesiones en otros tejidos internos). Asimismo, destacaron que las complicaciones derivaron de un contagio de sarampión, cuestión por lo que fueron trasladados al Hospital de las Culturas.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la madre, de 13 años, y el padre, de 17, cohabitan con consentimiento familiar; no obstante, la Fiscalía de Justicia Indígena mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos conforme a la ley.

