¡No es raro! Reír y llorar en el orgasmo femenino es normal, señala un estudio

Las mujeres que ríen o lloran como respuesta al orgasmo femenino no experimentan situaciones raras, sino respuestas normales, así lo menciona un estudio en Estados Unidos.

¿Y si se experimentan dolores de cabeza, hormigueos, dolores en los pies, hemorragias nasales o alucinaciones? Estas respuestas al orgasmo femenino también son raras, pero normales entre las mujeres, según un el nuevo análisis.

Reacciones por el orgasmo femenino

“Las mujeres necesitan saber que si tienen carcajadas incontrolables cada vez que tienen un orgasmo (y nada fue gracioso), no están solas”, dijo la Dra. Lauren Streicher, investigadora y profesora clínica de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.

Para el nuevo estudio sobre orgasmo femenino, los investigadores encuestaron a más de 3 mil 800 mujeres tras ver un breve video publicado en redes sociales que explicaba estas reacciones, llamadas “fenómenos peri-orgásmicos”.

Un poco más del 2% de las mujeres (86 en total) dijo haber experimentado una respuesta así, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Women’s Health. De esas mujeres, el 61% dijo haber tenido síntomas físicos y un 88% respuestas emocionales, según el estudio.

Más de la mitad (52%) había experimentado más de un síntoma, y una de cada cinco (21%) experimentó tanto síntomas físicos como emocionales.

Respuestas comunes por el orgasmo femenino

Llorar y reír eran las dos respuestas más comunes al orgasmo femenino, según los investigadores. Las reacciones emocionales incluyeron:

Llanto (63%)

Tristeza o ganas de llorar con una experiencia sexual positiva (43%)

Risas (43%)

Alucinaciones (4%)

Los síntomas físicos que ocurrieron con el orgasmo incluyeron:

Dolor de cabeza (33%)

Debilidad muscular (24%)

Dolor o hormigueo en el pie (19%)

Dolor facial/picor/hormigueo (6%)

Estornudos (4%)

Bostezos (3%)

Dolor de oído/otra sensación (2%)

Sangrado nasal (2%)

¿Qué hace especial a este estudio?

“Aunque se han reportado casos de mujeres riendo, llorando o presentando síntomas físicos inusuales durante el orgasmo, este es el primer estudio que caracteriza qué son estos fenómenos y cuándo son más probables de ocurrir”, dijo Streicher.

La mayoría de las mujeres (51%) experimentaron estos síntomas solo al tener relaciones sexuales con una pareja, mientras que el 9% los reportó durante la masturbación y el 14% con el uso de un vibrador.

El estudio no pudo explicar por qué ocurren estas reacciones al orgasmo, y los investigadores señalaron que se necesita más investigación para comprenderlas mejor.

“Los fenómenos peri-orgásmicos abarcan una amplia gama de síntomas físicos y emocionales”, concluyó el equipo de investigación en su estudio. “Aunque rara vez se reporta, su concienciación merece un estudio adicional para ayudar a tranquilizar a las mujeres de que estos fenómenos están dentro del ámbito de una respuesta sexual normal y para abordar su salud y bienestar sexual”.

Autor: Dennis Thompson

