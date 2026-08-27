Depresión y ansiedad en adultos mayores: ¿cómo detectar las señales de alerta?

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La depresión y la ansiedad pueden convertirse en un riesgo silencioso durante la vejez, la soledad, las pérdidas de seres queridos, la jubilación y el aislamiento social son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de las personas adultas mayores.

Pilar, de 87 años, cuenta que ha enfrentado episodios de depresión debido a la distancia con sus hijas, quienes viven en Canadá. En su caso, su perro se ha convertido en una compañía importante.

“Sí sufrí muchas depresiones porque mis hijas viven muy lejos, hasta Canadá, entonces pues ya me acostumbré, mi único compañerito es mi perrito, con él platico y le digo todo lo que siento, pero Dios está conmigo, no me suelta”.

Frente a estas situaciones, mantenerse activo puede ser una herramienta para cuidar el bienestar durante la vejez. Alberto Frost, de 70 años, asegura que procura mantenerse ocupado mediante la lectura y actividades que le interesan.

“Cuido mi azúcar, mi colesterol, mi ácido úrico, leo mucho, estoy activo, me preocupo por la naturaleza, leo astronomía todos los días”. Alberto Frost

¿Por qué la salud mental es importante durante la vejez?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión y la ansiedad se encuentran entre los principales problemas de salud mental que pueden presentarse durante la vejez, el aislamiento y la falta de actividad pueden agravar estas situaciones.

La psicóloga Sofía Jiménez explica que las personas adultas mayores pueden atravesar distintos procesos de duelo conforme envejecen, como la pérdida de la pareja, amistades y otros seres queridos.

“Personas que se jubilan, que van perdiendo sus seres queridos por lo mismo de la edad, pues la pareja, las amistades, entonces van viviendo muchos duelos”, señala.

Por ello, destaca la importancia de generar entornos donde las personas mayores puedan convivir y socializar, especialmente cuando comienzan a aislarse.

¿Cómo detectar depresión en adultos mayores?

Algunas señales que pueden indicar que una persona adulta mayor está atravesando un problema de salud mental son:

Tristeza persistente

Aislamiento de familiares y amigos

Insomnio o dormir más de lo habitual

Cambios en la alimentación

Pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba

Cambios importantes en su comportamiento o rutina

Es importante no asumir que estos cambios son simplemente una consecuencia natural de envejecer. Detectarlos a tiempo puede facilitar que la persona reciba el acompañamiento y la atención que necesita.

¿Cuáles son las señales de ansiedad?

La ansiedad también puede manifestarse de diferentes maneras. Entre las señales de alerta se encuentran:

Preocupación constante

Nerviosismo

Problemas para dormir

Evitar salir de casa por miedo

Aislamiento o reducción de las actividades cotidianas

Sofía Jiménez señala que existe una alerta particular en este grupo de edad, pues alrededor de 15% de las personas adultas mayores de más de 70 años presentan ansiedad y depresión, según el dato que comparte durante la entrevista.

La especialista también llama la atención sobre el suicidio en personas mayores de 70 años, por lo que considera fundamental prestar atención a los cambios emocionales y conductuales.

¿Qué hacer si un adulto mayor presenta estas señales?

Una de las principales recomendaciones es no normalizar el aislamiento. Familiares, amigos y personas cercanas pueden ayudar observando cambios en la conducta y procurando que los adultos mayores mantengan vínculos sociales y actividades.

“Hay que mirar a nuestras personas adultas mayores cercanas y detectar sobre todo si hay aislamiento, poder acompañar en esta etapa porque parte de ahí el poder detectar estas situaciones”, explica la psicóloga.

Si existen señales persistentes de depresión o ansiedad, es recomendable buscar valoración y acompañamiento de un profesional de la salud mental.

Cada vez habrá más adultos mayores en México

La atención a la salud mental de este sector será cada vez más relevante debido al envejecimiento de la población mexicana.

Actualmente, en México hay alrededor de 17.8 millones de personas de 60 años y más, equivalentes a 13.2% de la población, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Las proyecciones del Gobierno de México apuntan a que esta población seguirá creciendo:

2040: 28 millones de personas de 60 años y más, cerca de 20% de la población

28 millones de personas de 60 años y más, cerca de 20% de la población 2050: 35.4 millones, casi 24% de los mexicanos

35.4 millones, casi 24% de los mexicanos 2070: 48.4 millones, alrededor de 34% de la población

Esto significa que, hacia 2070, aproximadamente uno de cada tres mexicanos será una persona adulta mayor, por lo que cuidar su bienestar físico, emocional y social será un reto cada vez más importante.

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