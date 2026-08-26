Los adolescentes son los más satisfechos con su vida en México, pero resienten la inseguridad del país: Inegi

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Adolescentes de 12 a 17 años, los más satisfechos con la vida | Foto: Shutterstock

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que los adolescentes de 12 a 17 años tienen el promedio de satisfacción con la vida más alto de México, con un promedio de 9.39. En contraste, los adultos mayores de 75 años y más presentaron el más bajo, con8.38.

Aunque los jóvenes mayores de 12 años se mostraron satisfechos con respecto a la libertad para decidir sobre su vida, se mostraron insatisfechos por la seguridad pública del país. Además, la organización mexicana reveló que la ansiedad y la depresión comienzan a manifestarse en la adolescencia.

Este índice forma parte del Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2026 y la valoración, que se mide en una escala de 0 a 10, que hacen las personas sobre cómo se sienten con la vida en un momento determinado.

El BIARE es un programa estadístico genera información anual sobre los indicadores básicos del bienestar subjetivo: la satisfacción con la vida, los estados anímicos cotidianos y el propósito o sentido de vida.

Los adolescentes son los más satisfechos con la vida en México

La población de 12 a 17 años de México presentó los índices más altos de satisfacción con la vida, que se refiere a la evaluación que los encuestados hicieron de su vida en general:

Satisfecho (9 y 10) | 64.5%

Moderadamente satisfecho (7 y 8) | 26%

Poco satisfecho (5 y 6) | 7.6%

Insatisfecho (0 a 4) | 1.9%

Fuente: Inegi

Los adolescentes de 12 a 17 años presentaron el promedio de satisfacción más alto, con 9.39, mientras que la población de 75 años y más registró el más bajo, con 8.38.

Adolescentes reprueban la seguridad ciudadana en México

Cabe destacar que el Inegi midió la satisfacción con base en dominios correspondientes a 13 aspectos específicos de su vida, siendo la libertad para decidir sobre su vida el factor con mejor calificación entre los adolescentes.

Por el contrario, el factor con el que los adolescentes de 12 a 17 años se sintieron menos satisfechos fue en seguridad ciudadana, con una calificación de 6.44.

Libertad para decidir sobre su vida | 9.18 Relaciones familiares | 9.04 Actividad principal que realiza | 8.78 Pertenecer a su colonia (localidad) | 8.70 Perspectivas a futuro | 8.69 Logros en la vida | 8.47 Salud | 8.45 Amistades | 8.44 Situación o relación afectiva | 8.43 Nivel de vida | 8.40 Tiempo libre | 8.15 Calidad del medio ambiente en su entorno | 7.66 Seguridad ciudadana | 6.44

La población de 12 a 17 años registró los promedios más altos en varios, entre los que destacaron relaciones familiares, salud (9.33), actividad principal que realiza y nivel de vida.

En contraste, las personas de 45 a 59 años registraron algunos de los promedios más bajos, en particular, en seguridad ciudadana (5.98) y salud (7.90).

Diferencias de satisfacción entre hombres y mujeres

El promedio de satisfacción por dominios específicos presentó ligeras diferencias en cuanto al valor asignado para mujeres y hombres, según las cifras del Inegi.

La mayor diferencia fue la satisfacción en seguridad ciudadana, con 6.15 para las mujeres y 6.77 para los hombres. Siguió salud, con 8.28 entre las mujeres y 8.65 entre los hombres y situación o relación afectiva, con 8.32 en promedio

para las mujeres y 8.56 para los hombres.

La calificación promedio de satisfacción con la vida, en todos los grupos de edad, fue de 8.75, superior a la que se registró en 2025 (8.65). Según sexo, el promedio fue de 8.68 para las mujeres y de 8.83 para los hombres.

En todos los grupos de edad, los hombres tuvieron promedios de satisfacción más altos que las mujeres, con excepción de la población de 60 a 74 años.

Jóvenes de 12 a 17 años, satisfechos pero con ansiedad y depresión

A pesar de liderar los índices de satisfacción con la vida, los números del Inegi también mostraron que los indicios de ansiedad y depresión están presentes desde la adolescencia en México.

A nivel nacional, 21.8% de la población de 12 años y más presentó indicios de ansiedad en 2026. En el caso de la depresión, la proporción fue de 13.4%.

Entre los adolescentes de 12 a 17 años, 15.3% presentó indicios de ansiedad y 11.1% registró indicios de depresión.

El grupo de 45 a 59 años registró la mayor proporción de indicios de ansiedad, con 25.4%, seguido por las personas de 30 a 44 años, con 23.4%.

Frente a 2025, los cambios fueron leves. La ansiedad pasó de 22.5% a 21.8%, mientras que la depresión aumentó de 12.6% a 13.4%.

El informe señala que “el porcentaje de personas que presentaron indicios de ansiedad disminuyó y el de quienes presentaron indicios de depresión incrementó, ambos levemente”.

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