Ansiedad y depresión en México: adolescentes reportan indicios y adultos mayores sufren más dolor

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Datos del Inegi. Foto: Getty

Los indicios de ansiedad y depresión están presentes desde la adolescencia en México, mientras que entre los adultos mayores aumenta la intensidad del dolor físico y emocional, de acuerdo con el Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2026 del Inegi.

A nivel nacional, 21.8% de la población de 12 años y más presentó indicios de ansiedad en 2026. En el caso de la depresión, la proporción fue de 13.4%.

Entre los adolescentes de 12 a 17 años, 15.3% presentó indicios de ansiedad y 11.1% registró indicios de depresión. En contraste, las personas de 75 años y más alcanzaron el promedio más alto de dolor físico y emocional, con 4.96 puntos en una escala de 0 a 10.

Adolescentes de 12 años ya reportan indicios de ansiedad.

Frente a 2025, los cambios fueron leves. La ansiedad pasó de 22.5% a 21.8%, mientras que la depresión aumentó de 12.6% a 13.4%. El informe señala que “el porcentaje de personas que presentaron indicios de ansiedad disminuyó y el de quienes presentaron indicios de depresión incrementó, ambos levemente”.

¿Quiénes presentan más indicios de ansiedad y depresión?

Las cifras cambian según la edad. El grupo de 45 a 59 años registró la mayor proporción de indicios de ansiedad, con 25.4%, seguido por las personas de 30 a 44 años, con 23.4%.

Los adolescentes de 12 a 17 años tuvieron el porcentaje más bajo de ansiedad, con 15.3%.

En el caso de la depresión, las personas de 75 años y más presentaron el porcentaje más alto, con 22.1%. Les siguió el grupo de 45 a 59 años, con 16.8%.

Entre los adolescentes de 12 a 17 años, la proporción con indicios de depresión fue de 11.1%. El Inegi precisa que “la población con el porcentaje más alto fue la de 75 años y más”.

También existen diferencias por sexo. 26.2% de las mujeres presentó indicios de ansiedad, frente a 16.7% de los hombres.

En depresión, las proporciones fueron de 15.9% entre las mujeres y 10.5% entre los hombres.

El Inego estimó los indicios de ansiedad a partir de síntomas como sentirse nervioso o no poder dejar de preocuparse. Para depresión consideró sentir poco interés en lo que se hacía o sentirse deprimido o sin esperanza.

Adultos mayores registran los niveles más altos de dolor

El BIARE también midió el dolor físico y emocional experimentado durante los siete días previos a la entrevista. El promedio nacional fue de 3.39 puntos sobre 10.

La intensidad aumentó con la edad. Las personas de 75 años y más registraron un promedio de 4.96, mientras que entre los adolescentes de 12 a 17 años fue de 2.45.

Además, 17.2% de las personas de 75 años y más reportó dolor muy severo, correspondiente a calificaciones de 9 o 10.

El informe destaca que “casi 2 de cada 10 personas reportaron dolor muy severo en la semana previa a la entrevista” dentro de este grupo de edad.

En el conjunto de la población de 12 años y más, 60% reportó dolor leve o ausencia de dolor. Otro 18% presentó dolor moderado y 14.6% dolor severo.

El 7.4% restante reportó dolor muy severo durante la semana previa a la entrevista.

El Módulo de Bienestar Autorreportado 2026 mide diferentes dimensiones del bienestar de la población, entre ellas salud mental, satisfacción con la vida, balance anímico y dolor físico y emocional. El levantamiento se realizó del 2 de junio al 3 de julio de 2026 mediante entrevistas cara a cara.