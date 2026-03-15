Descubren peligroso hongo transmitido de gatos a humanos

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La hipótesis sugería que el caso provenía de Brasil, Foto: Gettyimages

Un hongo capaz de transmitirse directamente de gatos a humanos ha sido identificado por primera vez en Uruguay. Se trata del Sporothrix brasiliensis, una especie que hasta ahora no contaba con registros en el país y que puede causar brotes epidémicos si no se detecta a tiempo.

Aunque la enfermedad es curable, debido a la vía de transmisión, despertó la atención de expertos en salud tanto de humanos como de animales.

El hallazgo surgió tras el análisis de un brote intrafamiliar en 2025, donde una familia y sus mascotas se vieron afectadas. Inicialmente, se vinculó el caso con la adopción de un gato callejero de Brasil; no obstante debido a posteriores brotes de casos en otras zonas, se descartó dicha hipótesis.

De acuerdo con la Dra. Elisa Cabeza, profesora adjunta de la Unidad Académica de Parasitología y Micología del Instituto de Higiene de la Universidad de la República Uruguay, el descubrimiento permite identificar la circulación de este hongo en Uruguay y reforzar la vigilancia en poblaciones vulnerables, como niños menores de dos años y adultos mayores.

¿Cómo se transmite el hongo de gatos a personas?

A diferencia de la variante tradicional conocida en Uruguay como “la enfermedad del jardinero (infección fúngica crónica causada por el hongo Sporothrix schenckii)”, esta especie se propaga principalmente a través de felinos domésticos y callejeros,

El Sporothrix brasiliensis tiene al gato como su vector principal y la transmisión hacia los humanos puede ocurrir mediante:

Arañazos o mordeduras de animales infectados

Contacto con heridas o secreciones del felino

Inhalación de estornudos de gatos portadores

Síntomas, diagnóstico y tratamiento

En las personas, la infección suele manifestarse con lesiones y úlceras en la piel, pero en casos más graves puede afectar sistema linfático, ojos, nariz y vías respiratorias.

¿Es mortal esta infección de hongo de gatos a humanos?

Foto: Gettyimages

La Dra. Cabeza aseguró que la infección es curable mediante antifúngicos específicos si se realiza un diagnóstico oportuno, y recomiendó a los dueños de mascotas revisar hocico y orejas de sus gatos ante cualquier herida o secreción sospechosa, especialmente en felinos callejeros o recién adoptados.

Debido a que la primera parte de la investigación fue realizada el 26 de febrero, el resto del estudio será publicado en la principal revista internacional de micología, una vez que este sea concluído.

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