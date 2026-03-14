México supera los 13 mil 400 casos totales de sarampión; ya suman 35 muertes

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México supera los 13 mil 400 casos de sarampión. Foto: AFP

El brote de Sarampión en México continúa en aumento, de acuerdo con el informe diario publicado el 13 de marzo de 2026 por la Dirección General de Epidemiología, el país acumula 13 mil 408 casos confirmados desde el inicio del brote en 2025, además de 35 defunciones asociadas a la enfermedad.

El reporte señala que hasta el momento se han notificado 33 mil 892 casos probables, de los cuales 13 mil 408 fueron confirmados como sarampión, mientras que 15 mil 89 han sido descartados y 5 mil 485 permanecen en estudio dentro del sistema de vigilancia epidemiológica.

Casi 7 mil casos registrados solo en 2026

Del total de contagios, 6 mil 956 corresponden a 2026, una cifra que ya supera el número de casos registrados durante todo 2025, cuando se confirmaron 6 mil 452 infecciones.

Las autoridades sanitarias también informaron que los 32 estados del país han reportado casos, con presencia del virus en 433 municipios, lo que refleja la amplitud del brote a nivel nacional.

Entidades con total de contagios

Jalisco: 4,758



4,758 Chihuahua: 4,532



4,532 Chiapas: 852



852 Ciudad de México: 555



555 Sinaloa: 332



332 Michoacán: 368



368 Guerrero: 349



349 Sonora: 267



267 Estado de México: 214



214 Durango: 190



190 Puebla: 173



173 Colima: 117



117 Quintana Roo: 88



88 Tabasco: 77



77 Coahuila: 62



62 Baja California: 46



46 Nayarit: 45



45 Nuevo León: 45



45 Veracruz: 44



44 Querétaro: 43



43 Morelos: 39



39 Tlaxcala: 37



37 Oaxaca: 27



27 Zacatecas: 23



23 Yucatán: 20



20 Campeche: 17



17 San Luis Potosí: 17



17 Hidalgo: 17



17 Baja California Sur: 16



16 Aguascalientes: 15



15 Tamaulipas: 12



12 Guanajuato: 11

Jalisco continúa como la entidad con la mayor concentración de casos en el país, seguido por Chihuahua, que también mantiene una alta carga del brote desde 2025.

Niñas y niños, entre los más afectados

El informe epidemiológico también muestra que los grupos de edad más afectados continúan siendo los menores.

El mayor número de casos se registra en niñas y niños de 1 a 4 años, con 1 mil 782 contagios confirmados, seguidos por:

5 a 9 años: 1 mil 569 casos



1 mil 569 casos 25 a 29 años: 1 mil 569 casos

Además, la tasa de incidencia más alta se presenta en menores de un año, con 65.78 casos por cada 100 mil habitantes, lo que los coloca como el grupo con mayor riesgo de contagio.

Defunciones asociadas al sarampión

Hasta ahora se han confirmado 35 defunciones asociadas al sarampión entre 2025 y 2026, distribuidas en diez estados del país.

Las muertes se han registrado en:

Chihuahua: 21



Jalisco: 4



Durango: 2



Ciudad de México: 2



Sonora: 1



Michoacán: 1



Tlaxcala: 1



Chiapas: 1



Guerrero: 1



Sinaloa: 1

Las autoridades sanitarias precisaron que las defunciones incluidas en el informe fueron dictaminadas por un grupo de expertos como asociadas al sarampión, dentro del seguimiento epidemiológico del brote en el país.

Ante el incremento de contagios, las autoridades mantienen el llamado a la población a vacunarse contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores de edad.

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