Jalisco suma 105 nuevos casos de sarampión en 24 horas; acumulado llega a más de 4 mil

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Casos de sarampion en Jalisco. Foto: Getty Images

El estado de Jalisco registró 105 nuevos casos confirmados de sarampión en las últimas 24 horas, con lo que el acumulado en la entidad asciende a 4 mil 94 contagios confirmados hasta el 13 de marzo de 2026, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México emitido por autoridades sanitarias federales.

El reporte señala que el brote continúa activo en diversas entidades del país y que, en el caso de Jalisco, también se han contabilizado 4 mil 758 casos probables en lo que va del año. La entidad se mantiene entre las que concentran un número importante de contagios dentro del panorama nacional.

En cuanto a la mortalidad asociada a la enfermedad, el informe confirma que dos defunciones por sarampión han sido registradas en Jalisco durante 2026, mientras que en el acumulado nacional del periodo 2025-2026 se han documentado 35 fallecimientos vinculados a esta enfermedad en diferentes estados del país.

A nivel nacional, el sistema especial de vigilancia epidemiológica de enfermedades febriles exantemáticas reporta 33,982 casos probables de sarampión desde enero de 2025, de los cuales 13 mil 408 han sido confirmados mediante estudios epidemiológicos y de laboratorio. Los casos confirmados se han distribuido en los 32 estados de la República y en 433 municipios, lo que refleja la amplia dispersión del brote en el territorio nacional.

El análisis epidemiológico también indica que los grupos de edad más afectados son los niños pequeños, particularmente aquellos de 1 a 4 años, que concentran mil 182 casos confirmados, seguidos por el grupo de 5 a 9 años con mil 569 casos, así como personas de 25 a 29 años, que registran la misma cifra de contagios.

En términos de incidencia, los menores de un año presentan la tasa más alta, con 65.78 casos por cada 100,000 habitantes, lo que los coloca entre los sectores más vulnerables frente a la enfermedad. También se observan tasas relevantes en los grupos de 1 a 4 años y de 5 a 9 años, con 20.79 y 14.82 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Las autoridades sanitarias continúan dando seguimiento a la evolución del brote mediante la vigilancia epidemiológica y el análisis de casos sospechosos. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por vía respiratoria y que puede provocar complicaciones graves, especialmente en personas con esquemas de vacunación incompletos.

El informe diario señala que los datos presentados son preliminares y corresponden al corte del 13 de marzo de 2026 a las 11:00 horas, por lo que las cifras podrían actualizarse conforme avance la investigación epidemiológica y se confirmen nuevos casos en el país.

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