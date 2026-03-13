Jalisco supera a Chihuahua y lidera casos de sarampión en México; suma 4 mil 530 contagios

GENERANDO AUDIO...

En el país se reportan 13 mil 244 contagios al 12 de marzo. Foto: Getty Images

Jalisco ya es el estado con más casos de sarampión en México, luego de superar a Chihuahua, entidad que al inicio del brote concentraba el mayor número de contagios en el país.

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, con corte al 12 de marzo de 2026, Jalisco acumuló 664 casos durante 2025 y, en lo que va de 2026, registra 3 mil 989 contagios confirmados.

Con ello, la entidad suma 4 mil 653 casos acumulados, por encima de Chihuahua, que reporta 4 mil 530. En ese estado, durante 2025 se contabilizaron 4 mil 495 contagios y en los primeros meses de este año se han registrado 35.

En cuanto a defunciones, Jalisco reporta cuatro fallecimientos de los 34 registrados a nivel nacional. Chihuahua, por su parte, acumula 21 muertes, todas ocurridas el año pasado.

¿Cuántos casos confirmados acumulados se registran por estado?

Al momento, México reporta 13 mil 244 contagios de sarampión desde 2025, mientras que los casos confirmados acumulados por estado son:

Jalisco, 4 mil 653

Chihuahua, 4 mil 530

Chiapas, 843

Ciudad de México, 544

Michoacán, 365

Guerrero, 344

Sinaloa, 327

Sonora, 258

Estado de México, 212

Durango, 189

Puebla, 173

Colima, 114

Quintana Roo, 85

Tabasco, 77

Coahuila, 62

Baja California, 46

Nayarit, 45

Veracruz, 44

Querétaro, 43

Nuevo León, 42

Morelos, 39

Tlaxcala, 37

Oaxaca, 26

Zacatecas, 23

Yucatán, 20

Campeche, 17

San Luis Potosí, 17

Baja California Sur, 16

Hidalgo, 16

Aguascalientes, 14

Tamaulipas, 12

Guanajuato, 11

¿En qué estados se concentran las 34 defunciones por sarampión?

Chihuahua, 21

Jalisco, 4

Durango, 2

Sonora, 1

Michoacán, 1

Tlaxcala, 1

Ciudad de México, 1

Chiapas, 1

Guerrero, 1

Sinaloa, 1

Llamado a vacunarse contra el sarampión

Ante el incremento de contagios, el Gobierno de México reiteró el llamado a la población a vacunarse para prevenir la enfermedad.

La vacuna contra el sarampión está disponible para personas de 6 meses a 49 años, y puede localizarse mediante el mapa digital habilitado por las autoridades en el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx, donde se muestran los centros de vacunación disponibles, direcciones y horarios.

El avance del brote mantiene la vigilancia epidemiológica activa en todo el país, especialmente en un año clave para México por la celebración del Mundial de 2026, que atraerá a millones de visitantes internacionales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.