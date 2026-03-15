OMS alerta por aumento de casos de fiebre amarilla en América, pide reforzar medidas de prevención y combate

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reforzó su llamado a los países del continente americano para reforzar las medidas contra la fiebre amarilla, luego de que esta enfermedad ha presentado repuntes en los últimos años.

Asimismo, destacó que se han registrado brotes en regiones donde históricamente no se habían reportado, incluso fuera de la región amazónica.

Esta enfermedad puede ser mortal en hasta el 50% de los casos graves, causando insuficiencia hepática, renal y hemorragias severas, según el Instituto Nacional de Salud, de Estados Unidos.

¿Qué está pasando con la fiebre amarilla?

De acuerdo con un reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y OMS, durante 2025 se registraron 346 casos humanos de fiebre amarilla en siete países de América, con 143 defunciones, lo que significa un incremento de 5.6 veces lo reportado en 2024, cuando hubo 61 confirmados.

Mientras que entre las semanas epidemiológicas 1 y 7 del presente año (entre enero y febrero) van 34 contagios confirmados y 15 defunciones por fiebre amarilla en humanos, destacando que estos se registraron en los siguientes países:

Bolivia : una defunción

: una defunción Colombia : 25 casos, incluyendo 13 defunciones

: 25 casos, incluyendo 13 defunciones Perú : 2 casos

: 2 casos Venezuela: 6 casos, incluyen una defunción

Toda vez que en 2025 los contagios se ubicaron de la siguiente forma:

Bolivia : 8 casos, incluyendo dos defunciones

: 8 casos, incluyendo dos defunciones Brasil : 120 casos, incluyendo 48 defunciones

: 120 casos, incluyendo 48 defunciones Colombia : 125 casos, incluyendo 46 defunciones

: 125 casos, incluyendo 46 defunciones Ecuador : 11 casos, incluyendo ocho defunciones

: 11 casos, incluyendo ocho defunciones Guyana : una defunción

: una defunción Perú : 49 casos, incluyendo 19 defunciones

: 49 casos, incluyendo 19 defunciones Venezuela: 32 casos, incluyendo 19 defunciones

Ante ello, las instituciones dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a los estados miembros a “fortalecer la vigilancia, intensificar la vacunación de las poblaciones en riesgo y adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas que viajan a zonas con reporte de casos estén adecuadamente informadas y protegidas contra la fiebre amarilla”.

A la par que destacó la importancia de un manejo clínico fortalecido, así como el énfasis en la detección y tratamiento de casos graves, enfatizando la necesidad de disponer de dosis de reserva de la vacuna contra la fiebre amarilla “para asegurar una respuesta rápida ante posibles brotes”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.