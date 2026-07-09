Ébola se propaga más rápido que cualquier brote anterior

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El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha convertido en el de propagación más rápida registrado, de acuerdo con especialistas del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), quienes alertan que el virus avanza más rápido que los esfuerzos para contenerlo.

“Lamentablemente, el virus sigue avanzando más rápido que nuestra capacidad de respuesta. Se está propagando a mayor velocidad de la que se están desplegando los recursos para controlar la situación”. Dr. Wessam Mankoula, jefe de emergencias de Africa CDC

¿Por qué preocupa este brote de ébola?

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EL brote fue declarado oficialmente el pasado 15 de may.

El especialista explicó que durante las primeras seis semanas de la actual epidemia se registraron mil 596 casos, una cifra superior a los 994 contagios reportados en el mismo periodo del histórico brote de África Occidental entre 2013 y 2016, considerado el más letal hasta ahora.

Pero para el 7 de julio, se habían registrado 600 muertes de un total de 1.759 casos confirmados en la República Democrática del Congo desde el inicio de la epidemia actual, según indicó el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con las autoridades sanitarias, los contagios se duplican aproximadamente cada 28 días, debido a ello es que la cantidad de casos sigue persistiendo. “Seguimos enfrentándonos a la epidemia de ébola con la propagación más rápida jamás registrada”, señaló Mankoula.

¿Qué es el ébola y cómo se transmite?

El virus del Ébola provoca una enfermedad grave conocida como fiebre hemorrágica viral, se transmite mediante el contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas infectadas, vivas o fallecidas, así como por objetos contaminados con estos fluidos.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

fiebre alta

dolor de cabeza intenso

debilidad

dolores musculares

vómito

diarrea

hemorragias en algunos pacientes

En los últimos 50 años, el virus ha provocado más de 15 mil muertes en África.

No hay vacuna para la variante que circula actualmente

La OMS recordó que este es el decimoséptimo brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo; sin embargo, no existe una vacuna ni un tratamiento específico para la variante Bundibugyo, responsable del brote actual.

No obstante, el organismo informó que el 2 de julio comenzó un ensayo clínico para evaluar dos tratamientos experimentales, además de autorizar el uso de emergencia de la primera prueba de diagnóstico molecular para esta variante.

Ante el brote, Africa CDC hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para aumentar el financiamiento y el personal médico. “Necesitamos más recursos, tanto financieros como humanos, para controlar rápidamente esta epidemia”, concluyó el Dr. Mankoula.

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