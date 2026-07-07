México confirma una nueva muerte por gusano barrenador; ya van 3 fallecimientos en 2026

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Los decesos están distribuidos en tres estados. Foto: Reuters

México registra tres muertes por gusano barrenador en lo que va de 2026, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana 25.

Conforme mencionan los datos, recabados del 21 al 27 de junio de 2026, los fallecimientos por Miasis por Cochliomyia hominivorax en el humano se registran en:

Oaxaca: 1

Querétaro: 1

Yucatán: 1

¿Cuántos casos de gusano barrenador hay en México?

Al momento, las autoridades contabilizan 361 casos en el país durante 2026, siendo Veracruz, Chiapas y Oaxaca las entidades con más contagios.

Así se distribuyen los casos por entidad:

Campeche, 7

Chiapas, 55

Ciudad de México, 3

Coahuila, 1

Colima, 2

Guanajuato, 2

Guerrero, 28

Hidalgo, 13

Jalisco, 2

Estado de México, 5

Michoacán, 3

Morelos, 2

Nayarit, 1

Nuevo León, 2

Oaxaca, 39

Puebla, 35

Querétaro, 4

Quintana Roo, 14

San Luis Potosí, 15

Tabasco, 10

Tamaulipas, 2

Veracruz, 90

Yucatán, 26

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.

Esta especie parasitaria causa una enfermedad conocida como miasis, según la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En personas, la infección por gusano barrenador requiere hospitalización y atención médica especializada. Por otro lado, las especies más afectadas son bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves, gatos y perros.

Puntos clave para prevenir una infestación de miasis por gusano barrenador

Si se acude a una zona endémica, el infectólogo Eduardo García Castrejón comentó para Unotv.com subrayó la importancia de cuidar úlceras, llagas, boca y mucosas, y evitar que estas áreas permanezcan expuestas, especialmente en lugares donde puede haber presencia de esta mosca.

“Son cuadros asociados a lesiones abiertas en la piel”, dijo.

Entre las principales recomendaciones, el especialista indicó:

Mantener una buena higiene

No exponer heridas abiertas

Cubrir y limpiar cualquier lesión

Evitar zonas con presencia de la mosca si se tienen heridas

¿Qué hacer en caso de sospecha ?

En caso de sospecha, García Castrejón recomendó:

“Checar que la herida no tengan un olor malo, que no estén inflamadas o muy rojas o secreción”. Eduardo García Castrejón, infectólogo

Y agregó que es importante lavar y cubrir la herida, así como acudir a con un especialista médico.

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