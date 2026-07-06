Frascotón 2026: ¿Cómo donar tus frascos y por qué hacerlo?

GENERANDO AUDIO...

El Frascotón busca recolectar envases para leche materna. Foto: Getty Images

El gobierno de Puebla comenzó el Frascotón 2026, una iniciativa para que la población proporcione envases de vidrio que funcionarán para el almacenamiento de leche materna.

Estos son utilizados por los bancos de leche, por lo que deben cumplir con ciertas especificaciones y aquí te las explicamos.

El @Gob_Puebla, a través del Voluntariado de esta dependencia te invita a participar en el Frascotón 2026.



📍 El Portalillo, Calle 6 Norte 603, colonia Centro Histórico, Puebla, Pue.

📅 Lunes a Viernes

🕗 9:00 a 18:00 hrs. pic.twitter.com/aN3YdBfurm — Secretaría de Salud (@SaludGobPue) July 5, 2026

¿Cómo donar tus frascos?

La donación de este tipo de envases es de suma importancia para los bancos de leche, pues el tiempo de almacenamiento y utilidad depende de los mismos.

Por este motivo, se pide que cumplan con estas características:

Envase de vidrio de grado alimentario

Estar lavados con agua y jabón, sin residuos de contenido ni etiquetas

Tapa plástica de rosca completa

Tamaño pequeño y mediano (ej., mayonesa de 100 g a 414 g)

Para entregar tus frascos puedes asistir a las oficinas del Voluntariado de los Servicios de Salud, ubicadas en Calle 6 Norte 603, Puebla, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.

La importancia de la donación de leche materna

Los beneficios de la leche materna incluyen reducir riesgos de enfermedad o muerte para los recién nacidos vulnerables por un nacimiento prematuro o por estar bajos de peso.

Los bancos de leche son centros especializados responsables de actividades como la recolección, almacenamiento, procesamiento y control de calidad de la leche humana para su posterior distribución a recién nacidos hospitalizados.

Es por esto que existen diversos lactarios donde se recolecta la leche para su aporte y se encuentran ubicados en:

Hospital General de Huauchinango.

Hospital General de Zacatlán.

Hospital General de Tlatlauquitepec.

Hospital General de Zacapoaxtla.

Hospital General de Libres.

Hospital General de Huejotzingo.

Hospital General de Izúcar de Matamoros.

Hospital General de Tehuacán.

Hospital del Niño Poblano.

Hospital de la Mujer.

Hospital General Zona Norte.

Hospital General Zona Sur.

La donación puede hacerla cualquier mujer que se encuentre en un periodo de lactancia, presente buena salud y tenga una secreción de lactancia superior a las necesidades de su hijo.

Cabe señalar que los frascos recolectados en el Frascotón 2026 se distribuyen en los lactarios, bancos de leche y entre las donadoras de leche humana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.